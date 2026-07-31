باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا رضایی‌کوچی در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جهرم، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت مردم، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی اظهار کرد: حقوق بسیاری از کارکنان زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متناسب با هزینه‌های زندگی نیست و نیازمند بازنگری جدی است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین بر ضرورت حمایت بانک‌های زیرمجموعه وزارتخانه از سرمایه‌گذاران منطقه ویژه اقتصادی جهرم تأکید کرد و گفت: فراهم شدن زمینه پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران می‌تواند به رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه کمک کند.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی افزود: حضور فعال شرکت‌های سرمایه‌گذاری توانمند و سودآور زیرمجموعه این وزارتخانه در منطقه ویژه اقتصادی جهرم، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرستان است که باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

رضایی‌کوچی در ادامه با اشاره به موضوع دهک‌بندی‌ها و آثار آن بر برخورداری مردم از حمایت‌های اجتماعی، خواستار اصلاح این روند شد و گفت: اصلاح دهک‌بندی‌ها به منظور جلوگیری از محرومیت اقشار کم‌برخوردار از حمایت‌های اجتماعی و تعیین تکلیف حدود ۱۴۰۰ کارگر فاقد بیمه در جهرم و خفر از دیگر مطالبات مطرح‌شده است.

او، همچنین بر ضرورت حمایت از تیم ستارگان سیمکان جهرم برای حضور در رقابت‌های جهانی تأکید کرد و گفت: این موضوع نیز از مطالبات مطرح‌شده در جریان این سفر بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.

رضایی‌کوچی در پایان تأکید کرد: توجه به معیشت مردم، تقویت اشتغال، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، رفع مشکلات کارگران و اصلاح سازوکار‌های حمایتی از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

منبع: دفتر نماینده مجلس