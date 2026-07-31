عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران همچنان به عنوان گزینه اصلی مدیرعاملی این باشگاه محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که استقلال همچنان بدون مدیرعامل دائمی به فعالیت خود ادامه می‌دهد، شنیده‌ها حاکی از آن است که علی نظری جویباری همچنان اصلی‌ترین گزینه برای نشستن روی صندلی مدیرعاملی این باشگاه محسوب می‌شود.

مدیران هلدینگ مالک باشگاه در جمع‌بندی‌های داخلی همچنان نگاه مثبتی به حضور دوباره نظری جویباری در رأس مدیریت استقلال دارند، اما تاکنون تصمیم نهایی به صورت رسمی اعلام نشده است.

برخی منابع دلیل این تأخیر را فضای انتقادی و واکنش بخشی از هواداران استقلال نسبت به این انتخاب عنوان می‌کنند؛ موضوعی که باعث شده هلدینگ فعلاً از اعلام رسمی خودداری کرده و زمان نهایی معرفی مدیرعامل را به تعویق بیندازد.

با این حال، تا این لحظه هیچ اطلاعیه رسمی از سوی باشگاه استقلال یا هلدینگ مالک درباره انتخاب مدیرعامل جدید منتشر نشده و باید منتظر تصمیم نهایی مدیران باشگاه در روز‌های آینده بود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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