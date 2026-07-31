باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید لیگ برتر، به نظر میرسد ترکیب بازیکنان خارجی استقلال نهایی شده و آبیپوشان قصدی برای جذب مهره خارجی به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی ندارند.
جلالالدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف، دو ملیپوش ازبکستانی، تنها بازیکنان خارجی استقلال در فصل پیش رو خواهند بود. مدیران باشگاه پس از بررسی شرایط نقلوانتقالاتی و جمعبندی با کادر فنی، برنامهای برای جذب بازیکن خارجی جدید ندارند و فهرست تیم با همین دو لژیونر بسته خواهد شد.
در هفتههای اخیر نام چند بازیکن خارجی پیرامون استقلال مطرح شد، اما هیچیک از مذاکرات به مرحله نهایی نرسید و در نهایت باشگاه تصمیم گرفت با تکیه بر نفرات داخلی و حفظ دو ملیپوش ازبکستانی وارد رقابتهای فصل جدید شود. همچنین محدودیتهای نقلوانتقالاتی و شرایط موجود، در این تصمیم بیتأثیر نبوده است.
ماشاریپوف که یکی از مهرههای کلیدی خط میانی استقلال محسوب میشود و آشورماتوف که برای تقویت خط دفاعی به جمع آبیها اضافه شده، دو امید اصلی استقلال در بین بازیکنان خارجی برای فصل جدید خواهند بود. باشگاه نیز برنامهریزی خود را بر پایه حضور این دو بازیکن انجام داده و فعلاً پرونده جذب بازیکن خارجی جدید را بسته است.
البته تا زمانی که پنجره نقلوانتقالات باز باشد، احتمال تغییر در سیاستهای باشگاه بهطور کامل منتفی نیست، اما در شرایط فعلی هیچ گزینه خارجی دیگری در آستانه پیوستن به استقلال قرار ندارد و به نظر میرسد آبیها فصل جدید را تنها با دو لژیونر ازبکستانی آغاز خواهند کرد.
لازم به ذکر است که هنوز حضور یاسر آسانی به دلیل یکبار فسخ قرارداد با باشگاه استقلال در ترکیب این تیم برای فصل آینده مشخص نیست و نیاز به تایید مقامات ذی ربط است و اگر این بازیکن از لحاظ حقوقی مشکلی برای بازی کردن نداشت، کادرفنی استقلال می تواند از او در بازی های این تیم استفاده کند.