باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از نحوه انجام مذاکرات با ایران ابراز نارضایتی کرد و گفت: «تنها کاری که آنها انجام می‌دهند این است که من را عصبانی کنند».

ترامپ در جریان نشست کابینه به خبرنگاران گفت: «برای مثال درباره موضوع هسته‌ای صحبت می‌کنیم. ما هفت ساعت در آنجا درباره این موضوع مذاکره می‌کنیم. من می‌گویم چرا به هفت ساعت نیاز دارید؟ می‌توانید در ۱۰ دقیقه یا پنج دقیقه آن را حل کنید. تاکتیک‌های مذاکره ایرانی‌ها مرا عصبانی می‌کند. آنها هفت ساعت را صرف چیزی می‌کنند که می‌توانند در ۱۰ دقیقه انجام دهند».

پیش از این، تحلیلگران گفته بودند که تیم مذاکره‌کننده آمریکایی در گفت‌و‌گو‌های یک سال اخیر، شامل افرادی بوده که تخصص کافی برای صحبت درباره مسائل فنی را ندارند.

اعضای اصلی هیئت مذاکره کننده آمریکا استیو ویتکاف و جرد کوشنر هستند که سال‌ها در حوزه املاک و مستغلات فعالیت می‌کردند.

ترامپ همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به احتمال حصول توافق گفت: «ما می‌توانیم با ایران به توافق برسیم، اما من دارم ایمانم را نسبت به آنها از دست می‌دهم».

روز گذشته، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که گفت‌و‌گو‌های ایران و عمان همچنان ادامه دارد. او تاکید کرد که چنین گفت‌و‌گو‌هایی بین دو دولت ساحلی از مدت‌ها پیش مطرح بوده و فارغ از مساله ناشی از پیمان‌شکنی آمریکا و بسته‌بودن تنگه است.

منبع: بریکینگ نیوز