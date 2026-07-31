رئیس جمهور آمریکا با اشاره به روند مذاکرات با ایران گفت که تاکتیک‌های مذاکره تهران او را «عصبانی» کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از نحوه انجام مذاکرات با ایران ابراز نارضایتی کرد و گفت: «تنها کاری که آنها انجام می‌دهند این است که من را عصبانی کنند».

ترامپ در جریان نشست کابینه به خبرنگاران گفت: «برای مثال درباره موضوع هسته‌ای صحبت می‌کنیم. ما هفت ساعت در آنجا درباره این موضوع مذاکره می‌کنیم. من می‌گویم چرا به هفت ساعت نیاز دارید؟ می‌توانید در ۱۰ دقیقه یا پنج دقیقه آن را حل کنید. تاکتیک‌های مذاکره ایرانی‌ها مرا عصبانی می‌کند. آنها هفت ساعت را صرف چیزی می‌کنند که می‌توانند در ۱۰ دقیقه انجام دهند».

پیش از این، تحلیلگران گفته بودند که تیم مذاکره‌کننده آمریکایی در گفت‌و‌گو‌های یک سال اخیر، شامل افرادی بوده که تخصص کافی برای صحبت درباره مسائل فنی را ندارند. 

اعضای اصلی هیئت مذاکره کننده آمریکا استیو ویتکاف و جرد کوشنر هستند که سال‌ها در حوزه املاک و مستغلات فعالیت می‌کردند.

ترامپ همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به احتمال حصول توافق گفت: «ما می‌توانیم با ایران به توافق برسیم، اما من دارم ایمانم را نسبت به آنها از دست می‌دهم».

روز گذشته، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که گفت‌و‌گو‌های ایران و عمان همچنان ادامه دارد. او تاکید کرد که چنین گفت‌و‌گو‌هایی بین دو دولت ساحلی از مدت‌ها پیش مطرح بوده و فارغ از مساله ناشی از پیمان‌شکنی آمریکا و بسته‌بودن تنگه است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، مذاکرات آتش بس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷۳
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
ای آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۷:۵۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
به فرمایش حضرت امام خمینی( رحمه الله علیه) از ما عصابانی باش و از این عصبانیت بمیر. به امید نابودی ترامپ و نتانیاهو، انشاء الله
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی باغیرت
۰۷:۳۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
به درک اسفل السافلین که عصبانی هستی .عصبانی باش وازاین عصبانیت بمیر
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی باغیرت
۰۷:۳۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
به درک اسفل السافلین که عصبانی هستی .عصبانی باش وازاین عصبانیت بمیر
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
پژوهش
۰۷:۲۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
ما همیشه ترامپ رو عصبانی می کنیم
۰
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Iran (Islamic Republic of)
جمهور ملت
۰۷:۱۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
به آمریکا بگوید از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر، شهید مظلوم بهشتی
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
عصبانیت تو به خودت ربط داره ،
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
حرامزاده اپستینی
ما اساسا خوشمان می آید که عصبانی بشی
از چندین هزار کیلومتر بلند شدی آمدی آینجا و می گویی ایرانیه تورا عصبانی می کنند مرتیکه شغال
هنوز بچه هایت به عزایت خواهند نشست
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Iran (Islamic Republic of)
منصوری
۰۷:۰۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
به گفتۀ بزرگان ما
عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر

ننگ بر تو و نوکران و چاکران تو و خائن های به وطن من ایران
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
انشاالله که سکته کنی بمیری
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
آدم زورگو و ستمگر همیشه عصبانی و طلبکاره
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
هر کی نتونه زور بگه عصبانی میشه خب زورگویی نکن تا عصبانی نشی
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
روسیه گاوش توی اوکراین زاییده
توم آمریکا گاوت توی ایران زاییده
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
پارت میکنیم.
۰
۲
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۱۲۳۴۵
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