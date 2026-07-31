باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر عراق، با تاکید بر اینکه «خون شهدا هدر نخواهد رفت و عراق قطعا انتقام آنها را خواهد گرفت»، اعلام کرد که عراق پیروز خواهد شد و قوی و متحد باقی خواهد ماند.

العامری گفت: کسانی که دیروز خودرو‌های بمب‌گذاری شده و بمب‌گذاران انتحاری به عراق می‌فرستادند، امروز برای ارسال موشک بازگشته‌اند.

این بیانیه پس از تجاوز آمریکایی-سعودی که مقر‌های نیرو‌های الحشد الشعبی را در تعدادی از استان‌های عراق هدف قرار داد و منجر به شهادت ۲۰ نفر از اعضای این نیرو‌ها و زخمی شدن ۳۲ نفر دیگر شد، به بهانه پاسخ به هدف قرار دادن تاسیسات نفتی در عربستان سعودی صادر شد، در حالی که مقاومت اسلامی در عراق اتهامات سعودی‌ها را رد کرد و آنها را تلاشی برای توجیه ناتوانی در پاسخ به حملات یمنی‌ها دانست.

منبع: المیادین