دبیرکل سازمان بدر عراق تاکید کرد همان‌هایی که پیشتر عوامل انتحاری به این کشور اعزام می‌کردند، امروز به استفاده از موشک روی آورده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر عراق، با تاکید بر اینکه «خون شهدا هدر نخواهد رفت و عراق قطعا انتقام آنها را خواهد گرفت»، اعلام کرد که عراق پیروز خواهد شد و قوی و متحد باقی خواهد ماند.

العامری گفت: کسانی که دیروز خودرو‌های بمب‌گذاری شده و بمب‌گذاران انتحاری به عراق می‌فرستادند، امروز برای ارسال موشک بازگشته‌اند.

این بیانیه پس از تجاوز آمریکایی-سعودی که مقر‌های نیرو‌های الحشد الشعبی را در تعدادی از استان‌های عراق هدف قرار داد و منجر به شهادت ۲۰ نفر از اعضای این نیرو‌ها و زخمی شدن ۳۲ نفر دیگر شد، به بهانه پاسخ به هدف قرار دادن تاسیسات نفتی در عربستان سعودی صادر شد، در حالی که مقاومت اسلامی در عراق اتهامات سعودی‌ها را رد کرد و آنها را تلاشی برای توجیه ناتوانی در پاسخ به حملات یمنی‌ها دانست.

منبع: المیادین

برچسب ها: حمله به عراق ، سازمان بدر ، هادی العامری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
شب دراز است و قلندر با صاحبش بیدار ...
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
به جای تکه پرانی شهامت داشته باشی از آل‌سعود نام ببرید ننگ‌اعراب را چرا رسوا نمی کنید
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