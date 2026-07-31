باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید بورد، پس از بازدید از پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی، در آیین تکریم مدیرعامل سابق و معارفه سرپرست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با قدردانی از عملکرد مجموعه صنعت نفت در جریان جنگ تحمیلی اخیر، از مجموعه اقدام‌های اثربخش شرکت نفت و گاز پارس و بخش‌های پیمانکاری در بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی قدردانی کرد.

وی با اشاره به تداوم همزمان تولید در سکوهای گازی پارس جنوبی، انجام تعمیرات اساسی سکوها و آواربرداری ایمن پالایشگاه‌های آسیب‌دیده، تلاش‌ همکاران شرکت نفت و گاز پارس را در این عرصه کم‌نظیر خواند و افزود: شرکت نفت و گاز پارس با بهره‌مندی از تجارب ارزشمند حاصل از بازسازی پالایشگاه فاز ۱۴ که در جریان جنگ ۱۲روزه آسیب دید، کار بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم را نیز با تلاش حداکثری در دستور کار دارد.

سکوت هوشمندانه صنعت نفت در شرایط جنگی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به شرایط حساس صنعت نفت در دوران جنگ و اهمیت حفاظت از داده‌ها و اطلاع‌رسانی متناسب با این شرایط بیان کرد: سکوت شرکت ملی نفت ایران در قبال فعالیت‌هایی که طی این دوره انجام شده، سکوتی کاملا هوشمندانه و ناظر بر منافع ملی است.

بورد با اشاره به اثرپذیری ظرفیت تولید گاز کشور در منطقه پارس جنوبی از آسیب ناشی از حملات جنگ گفت: با این وجود به‌واسطه مدیریت منسجم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت، این شرایط به بهترین شکل کنترل شد و مردم کمترین تأثیر را از این رخدادها احساس کردند.

وی افزود: استمرار تولید نفت و گاز، مدیریت مناطق عملیاتی و ده‌ها سکوی دریایی و واحدهای صنعتی و تداوم فعالیت تأسیسات نفت و گاز، نشان‌دهنده توان بالای صنعت نفت در مدیریت بحران است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه فعالیت‌های توسعه‌ای همزمان با شرایط جنگی متوقف نشد، تصریح کرد: در همین ایام، عملیات نصب یکی از سکوهای دریایی انجام شد و صادرات نفت نیز بدون توقف استمرار یافت.

بورد در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت در دوران جنگ، بیان کرد: همکاران ما در همه بخش‌ها برای انجام مسئولیت‌های خود نسبت به کشور از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و همین روحیه ایثار، تعهد و مسئولیت‌پذیری موجب شد صنعت نفت در سخت‌ترین شرایط نیز مأموریت خود را به بهترین شکل انجام دهد و کشور در مسیر تولید، توسعه و تأمین انرژی پایدار باقی بماند.

بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی با حداکثر توان و سرعت دنبال شود

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر تسریع روند بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده میدان مشترک پارس جنوبی، گفت: بازگشت هرچه سریع‌تر این تأسیسات به مدار بهره‌برداری با تکیه بر توان پیمانکاران و سازندگان داخلی، رعایت کامل الزام‌های ایمنی و حفظ کیفیت، باید با جدیت دنبال شود.

حمید بورد در سفر یک‌روزه به عسلویه و کنگان از پالایشگاه‌های فازهای ۹ و ۱۰، ۴ و ۵ و ۱۴ پارس جنوبی که در جریان حملات اخیر آسیب دیده‌اند، بازدید و آخرین وضعیت عملیات ایمن‌سازی، آواربرداری و بازسازی این تأسیسات را بررسی کرد.

وی در جریان این بازدیدها با قدردانی از تلاش کارکنان، پیمانکاران و دست‌اندرکاران اجرای عملیات بازسازی، بر استفاده حداکثری از توان پیمانکاران و سازندگان داخلی، رعایت دقیق الزامات ایمنی و حفظ کیفیت در همه مراحل اجرا تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین خواستار هماهنگی مستمر میان بخش‌های اجرایی و شتاب‌بخشی به روند بازسازی شد و بر ضرورت بازگرداندن هرچه سریع‌تر پالایشگاه‌های آسیب‌دیده به مدار کامل بهره‌برداری به‌منظور تداوم پایدار تولید گاز کشور تأکید کرد.

تولید، توسعه و احیای ظرفیت‌های گاز کشور در دستور کار نفت و گاز پارس

تورج دهقانی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز در جریان این بازدید با اشاره به پیشبرد فعالیت‌های این شرکت در حوزه‌های مختلف تولید، توسعه و بازسازی با هدف احیای ظرفیت‌های گاز کشور، از تلاش شبانه‌روزی همه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس به عنوان مهمترین و اثربخش‌ترین رکن در تحقق برنامه‌های پیش‌رو قدردانی کرد.

وی از روند بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده میدان مشترک پارس جنوبی بازدید و اعلام کرد: در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پروژه‌های بازسازی در پالایشگاه‌هایی که در پی حملات دشمن در جنگ‌های ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم دچار آسیب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت و روند اجرای عملیات میدانی و برنامه‌های پیش‌رو تشریح شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده، گفت: پس از وقوع حملات، با بسیج همه ظرفیت‌های فنی، مهندسی، اجرایی و با اتکا به توان متخصصان صنعت نفت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان در بخش‌های مختلف، عملیات آواربرداری، ایمن‌سازی، ارزیابی فنی خسارت‌ها و آغاز مراحل بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفت و روند پیاده‌سازی برنامه‌ها طبق زمانبندی تعیین‌شده ادامه دارد.

دهقانی به بازگرداندن سه ترین پالایشگاه فاز ۱۴ به مدار ظرف ۱۰ روز و پایان ایمن عملیات آواربرداری پالایشگاه‌های سوم و پنجم در کمتر از ۲ ماه اشاره کرد و درباره آخرین وضعیت بازسازی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی نیز گفت: احیای آخرین ردیف شیرین‌سازی این پالایشگاه نیز طبق برنامه زمانبندی و با تمام توان در دست اقدام است.

وی افزود: همه فعالیت‌های اجرایی تعریف‌شده در بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده مطابق زمان‌بندی مصوب و با رعایت کامل الزامات فنی، مهندسی و ایمنی در حال انجام است و امیدواریم با تداوم این روند، پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار بهره‌برداری بازگردند و نقش خود را در تأمین پایدار انرژی کشور ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به حمایت‌های وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و تلاش و همراهی شبانه‌روزی کارکنان، افزود: هم‌افزایی ایجادشده میان بخش‌های مختلف صنعت نفت، زمینه اجرای منسجم پروژه‌های بازسازی را فراهم کرده و این همدلی، پشتوانه اصلی تحقق برنامه‌های زمان‌بندی‌شده است.

دهقانی به پیشبرد دیگر اهداف شرکت در حوزه تداوم تولید پایدار گاز، انجام مستمر تعمیرات اساسی و پیگیری برنامه‌های اجرایی در پروژه‌های توسعه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: این شرکت با نگاه حداکثری به تامین‌ منافع ملی، کار و تلاش شبانه‌روزی را در همه جبهه‌ها مدنظر قرار داده و امیدوار است بتواند در این مسیر عملکرد موثر و موفقی ایفا کند.