رئیس‌جمهور لبنان حملات گسترده رژیم صهیونیستی در نزدیکی قلعه تاریخی بوفور را تهدیدی مستقیم علیه چارچوب آتش‌بس دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان حملات مداوم رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور را محکوم کرد و گفت انفجار‌های گسترده در قلعه تاریخی «بوفور» اجرای چارچوب آتش‌بس را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند.

بر اساس بیانیه منتشرشده توسط خبرگزاری رسمی لبنان، عون تجاوز‌های مستمر رژیم صهیونیستی، به‌ویژه انفجار‌هایی را که زیرساخت‌ها و اماکن تاریخی ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو را هدف قرار داده، محکوم کرد و گفت این حملات خسارت‌های گسترده‌ای به روستا‌های جنوب لبنان وارد کرده و جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد.

او افزود انفجار‌های روز جمعه در قلعه بوفور، بنا بر اعلام مرکز ملی ژئوفیزیک لبنان لرزش‌هایی معادل زلزله‌ای با قدرت ۳.۸ ریشتر ایجاد کرده است. عون این انفجار‌ها را «تشدیدی بسیار خطرناک» و «نقض آشکار تعهدات موجود» توصیف کرد و هشدار داد این اقدامات تهدیدی مستقیم علیه روند اجرای توافق آتش‌بس است.

عون همچنین گفت زمان‌بندی این حملات، در آستانه نشست رم با رژیم صهیونیستی «پیام‌های منفی» ارسال می‌کند.

اوایل تیر، دولت لبنان و رژیم صهیونیستی اعلام کردند که به چارچوبی برای آتش‌بس دست یافته‌اند. علیرغم اینکه این چارچوب در داخل لبنان مورد انتقادات بسیار واقع شده و حزب‌الله آن را «امتیازدهی» دولت لبنان به اشغالگران خوانده، رژیم صهیونیستی به اندک تعهدات خود ذیل این چارچوب پایبند نبوده است.

پیش‌تر رسانه‌ها گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی با عملیات هوایی گسترده‌ای در نزدیکی قلعه تاریخی بوفور در جنوب لبنان انجام داده است. مقام‌های لبنانی اعلام کردند این انفجار‌ها به خانه‌های روستا‌های اطراف آسیب رسانده و لرزش زمین را در پی داشته است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: رئیس جمهور لبنان ، حملات هوایی اسرائیل ، رژیم صهیونیستی
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