بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای جنگ تحمیلی سوم، خلبانان شجاع نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران با طراحی و اجرای عملیاتی دقیق و کم‌نظیر، یکی از پایگاه‌های مهم ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار دادند. این عملیات که با موفقیت انجام شد، نمادی از توان، جسارت و آمادگی رزمندگان ایرانی در دفاع از منافع و امنیت کشور بود.