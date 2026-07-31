بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای جنگ تحمیلی سوم، خلبانان شجاع نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران با طراحی و اجرای عملیاتی دقیق و کمنظیر، یکی از پایگاههای مهم ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار دادند. این عملیات که با موفقیت انجام شد، نمادی از توان، جسارت و آمادگی رزمندگان ایرانی در دفاع از منافع و امنیت کشور بود.
آجرکم الله..
خدا رحمت کند خمینی کبیر را که فرمود فرزندان من در قنداق هستند.. این بچه ها همان موسی رها شده در نیل هستند .. اینچنین فرعون زمانه خود را زیر پا له میکنند..
کتمان اسرار نظامی رمز طلایی پیروزی بر دشنن است