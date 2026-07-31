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بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

در جریان جنگ تحمیلی سوم، خلبانان نیروی هوایی کشورمان با اجرای عملیاتی کم‌نظیر، یکی از پایگاه‌های مهم ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار دادند؛ عملیاتی که روایت آن از زبان قهرمانانش شنیده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای جنگ تحمیلی سوم، خلبانان شجاع نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران با طراحی و اجرای عملیاتی دقیق و کم‌نظیر، یکی از پایگاه‌های مهم ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار دادند. این عملیات که با موفقیت انجام شد، نمادی از توان، جسارت و آمادگی رزمندگان ایرانی در دفاع از منافع و امنیت کشور بود.

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
سلام و درود خدا بر رزمندگان اسلام 💚
آجرکم الله..
خدا رحمت کند خمینی کبیر را که فرمود فرزندان من در قنداق هستند.. این بچه ها همان موسی رها شده در نیل هستند .. اینچنین فرعون زمانه خود را زیر پا له میکنند..
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
دمتون گرم.زنده باشین
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
آفرین بر خلبابان نیروی هوایی ایران یادی کنید از خلبابان مرحوم محمود اسکندری در تمام عملیات جنگ عراق
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
باعث افتخار مائید...
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
به خود می‌بالیم برای داشتن قهرمانان نظامی جمهوری اسلامی ایران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
اینقدر سرمایه های نظامی وعلمی را رسانه ای نکنید.والله بقیه کشورها هم اینکارها رو نمیکنند.
کتمان اسرار نظامی رمز طلایی پیروزی بر دشنن است
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
ماشالله مایه افتخار دنیا و آخرت یک ملت آزادید، دشمن مکار این‌قدر حقیر شده که دست به دامن پاک نوجوانان ما برده تا آلوده کند این قشر معصوم رو در حالیکه نمی‌داند باز بازنده خواهد شد، به یاد دختران شهید میناب صلوات
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۱۲
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