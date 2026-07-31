باشگاه خبرنگاران جوان- حسین محمودی،معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری قم در تشریح آخرین وضعیت آمادگی استان برای اربعین ۱۴۰۵، اظهار کرد: ثبتنام زائران از طریق سامانه سماح سازمان حج و زیارت در حال انجام است و تا امروز ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ نفر از مردم استان قم ثبتنام خود را قطعی کردهاند.
وی با تأکید بر آمادگی کامل کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین تصریح کرد: ناوگان اتوبوسی استان با بهرهگیری از ظرفیت استانهای همجوار، آماده اعزام روزانه ۱۳۰ دستگاه اتوبوس است، همچنین تمامی زائران به محض ثبتنام در سامانه سماح، بیمه میشوند و این پوشش بیمهای تا پایان عملیات اربعین ادامه دارد.
معاون استاندار قم در ادامه با ارائه آماری دقیق از محل استقرار مواکب اربعینی استان، خاطرنشان کرد: با مدیریت ستاد بازسازی عتبات عالیات استان قم موکبهای استان با اعزام ۴۵۰ خودرو حمل تجهیزات و وسایل، در مجموع در ۵ نقطه عراق و ۲ نقطه ایران مستقر شدهاند که جزئیات آن شامل ۲۷ موکب در نجف اشرف، ۵۱ موکب در کربلای معلی، دو موکب در سامرا، ۲۸ موکب در مسیر نجف تا کربلا و ۷ موکب در ایران (مسیرهای منتهی به مرز و پایانههای مرزی) است.
محمودی بیان کرد :۱۰ موکب از اتباع مقیم استان نیز مجوز فعالیت در عراق یا ایران دریافت کردهاند.
وی درباره برنامهریزی برای موج بازگشت زائران و ایام پایانی ماه صفر، تصریح کرد: بخشی از موج بازگشت زائران، پیش از رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و شهادت امام رضا(ع) انجام میشود که این در قالب عملیات اربعین مدیریت میشود و پس از پایان عملیات، ناوگان اتوبوسرانی برای سرویسدهی به سمت مشهد مقدس آمادهسازی میشود.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی و رفاهی، افزود: برنامه «دلدادگان اربعین» به عنوان ویژهبرنامه عصر روز اربعین در بلوار پیامبر اعظم(ص) اجرا میشود که جزئیات آن متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد و همچنین زائرانی که در این ایام به قم مشرف میشوند، از خدمات اسکان و حملونقل و برنامههای ویژه فرهنگی و مذهبی در حرم مطهر(س)، مسجد مقدس جمکران و بقاع متبرکه برای آنان بهرهمند خواهندشد.
وی در پایان عنوان کرد: تاکنون در استان قم از حدود ۱۵۰ هزار نفر از زائرین اربعین حسینی که از دیگر استانها بودهاند پذیرایی و خدماتی از جمله اسکان در اختیار آنها قرار گرفته است.
منبع:استانداری قم