باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - در برنامه زنده «میز اقتصاد» شبکه خبر، نادر مکاری با اشاره به تحولات صنعت فضایی در جهان، بر لزوم تغییر نگاه از توسعه صرف تجهیزات و سخت‌افزار‌های فضایی به سمت ارائه خدمات مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای تأکید کرد. به گفته وی، اقتصاد فضا در سال‌های اخیر بیش از هر چیز بر توسعه خدمات فضاپایه و ایجاد ارزش افزوده از داده‌های سنجش از دور متمرکز شده است.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه بخش عمده ارزش اقتصادی صنعت فضایی در حوزه خدمات پایین‌دستی شکل می‌گیرد، اظهار کرد داده‌های ماهواره‌ای امروز در بخش‌هایی همچون اقتصاد دیجیتال، کشاورزی هوشمند، مدیریت بحران، پایش محیط‌زیست، صنعت بیمه و حکمرانی هوشمند کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده‌اند و نقش مهمی در توسعه این حوزه‌ها ایفا می‌کنند.

وی همچنین از رونمایی فاز نخست پلتفرم ملی سنجش از دور «راز» (رصد اطلاعات زمین) هم‌زمان با هفته دولت خبر داد و گفت این سامانه با هدف تجمیع، پردازش و عرضه داده‌های فضایی به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی کشور طراحی و آماده بهره‌برداری شده است.

مکاری افزود با راه‌اندازی این پلتفرم، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف می‌توانند به داده‌ها و محصولات پردازش‌شده فضایی در داخل کشور دسترسی داشته باشند؛ اقدامی که ضمن کاهش وابستگی به منابع خارجی، موجب صرفه‌جویی ارزی و افزایش امنیت اطلاعات خواهد شد.

وی در ادامه از همکاری پژوهشگاه فضایی ایران با نهاد‌هایی از جمله قوه قضائیه، سازمان زمین‌شناسی و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت این همکاری‌ها با هدف توسعه کاربرد داده‌های فضایی در حوزه‌هایی مانند مقابله با زمین‌خواری، اکتشاف ذخایر معدنی و اجرای کشاورزی دقیق در حال انجام است.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران با تأکید بر اهمیت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در توسعه اقتصاد فضا، اعلام کرد مرکز رشد فضایی با مشارکت پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در هفته دولت آغاز به کار خواهد کرد. به گفته وی، این مرکز علاوه بر تهران، متناسب با ظرفیت‌های آمایش سرزمینی در سایر استان‌ها نیز گسترش می‌یابد تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در زنجیره ارزش صنعت فضایی فراهم شود.

مکاری همچنین از پیشرفت در توسعه سامانه‌های کاربردی مرتبط با خدمات فضاپایه، ارتباطات ماهواره‌ای و ناوبری خبر داد و اظهار کرد برخی از خدمات ناوبری بومی در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل هوشمند، کشتیرانی و جمعیت هلال‌احمر وارد مرحله آزمون و بهره‌برداری شده‌اند.

در بخش دیگری از این برنامه، سهیل یحیی‌زاده، دبیر فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اقتصاد فضا، بر ضرورت فراهم‌سازی بستر‌های سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تعامل گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی با پژوهشگاه فضایی ایران برای توسعه خدمات فضاپایه، کاهش وابستگی به خارج از کشور و جلوگیری از خروج ارز شد.

مکاری در پایان با استناد به گزارش‌های بین‌المللی درباره میزان بازگشت سرمایه در صنعت فضایی، اعلام کرد پژوهشگاه فضایی ایران از طریق توسعه شرکت‌های زایشی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و اجرای پروژه‌های ملی، به دنبال تقویت زیست‌بوم اقتصاد فضا و افزایش سهم ایران از بازار خدمات فضاپایه در منطقه است.