مجری برنامه «زمانه» گفت: دو فردای دیگر ناموستان نمی‌تواند در کوچه پس کوچه‌های ایران راه برود، اگر بسیجی و مدافع امنیت نتواند حکم را اجرا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن آزادی، مجری برنامه «زمانه» روی آنتن زنده تشری به مخالفان اعدام زد و گفت: چقدر احمق هستید! دو فردای دیگر ناموستان نمی‌تواند در کوچه پس کوچه‌های ایران راه برود، اگر بسیجی و مدافع امنیت نتواند حکم را اجرا کند. یعنی آنقدر پلیس‌کشی و نیروی امنیت‌کشی آبکی شده است؟! آن کسی که شما دم از مخالفت اعدامش می‌زنید، روی یک انسان بنزین ریخته، او را سوزانده، مُثله کرده، جنازه‌اش خاکستر شده، بعد روی خاکستر جنازه رقصیده! این فرد را می‌گویید اعدام نکنید؟! خب چطور جامعه را امن کنیم؟! 

آزادی ادامه داد: مگر شما طرفدار عمو ترامپ‌تان نیستید؟ چرا در این زمینه مانند ایالات متحده رفتار نمی‌کنید؟ آنجا اگر کسی با انگشت اشاره به پلیس اشاره کند، پلیس حکم تیر دارد و می‌تواند او را بزند. خب شما چرا در این زمینه به عمو ترامپ‌تان اقتدا نمی‌کنید؟ آن زمان که پلیس پایش را روی گردن یک سیاه‌پوست گذاشته بود و آن فرد نمی‌توانست نفس بکشد، کسی صدایش در نیامد. الان که پلیس و بسیج مملکت را مُثله کردند و آنقدر شرحه شرحه بود خانواده نتوانست جنازه بچه‌اش را ببیند، دم از نه به اعدام می‌زنید؟! 

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مجری برنامه «زمانه» تاکید کرد: همچنان می‌گویم بعد از شهادت حضرت آقا مماشات دیگر هیچ جایی ندارد. ما سنگین‌ترین بهایی را که باید می‌دادیم، دادیم.

برچسب ها: محسن آزادی ، زمانه ، مدافع امنیت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
ماشاء الله
۳
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
دَمِت گرم، وطن پرست واقعی
۵
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
دمش گرم حرف حق را زده اند حمله کننده باسلام گرم به حافظ امنیت نباید به دادگاه برسدکه بخواهد اعدام شودویک مشت جوگیرتحت حمایت فان بگیرها جیره خواران حمایت نه به اعدام بزارندان هم برای داعشی ها اینهااگرازادشوند بیشترادم خواهند کشت
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۰ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
خدا خیر بده بهشون. حرف دلمون رو میگن.
۷
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
احسنت احسنت احسنت
۵
۱۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
دمت گرم. حرف حق زدی
۵
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
درود بر قوه قضائیه
۵
۹
پاسخ دادن
Belgium
H
۰۰:۱۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
دمت گرم.
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
با شرورا ن بی پدر و مادر که جنایت می کنند و مردم را می کشند قاطع برخورد شود و کمترین حکم این جنایتکاران اعدام است
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ایمان
۲۲:۳۳ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
درود به شرف و غیرتت...
۱۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
دقیقا درست میفرمائید،اگر قانون نباشد هر کسی هرکاری میکند به امید اینکه بعدا ممکن است بخشیده شود. با مجرم باید طبق قانون رفتار شود.
۱۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
احسنت احسنتم به مجری باغیرت و رسانه مقتدر و مردمی
نتیجه مماشات شد وضع فعلی
نتیجه فضای مجازی رها شده ولنگاری مجازی شد وضع موجود
۱۲
۱۱
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