باشگاه خبرنگاران جوان - محسن آزادی، مجری برنامه «زمانه» روی آنتن زنده تشری به مخالفان اعدام زد و گفت: چقدر احمق هستید! دو فردای دیگر ناموستان نمی‌تواند در کوچه پس کوچه‌های ایران راه برود، اگر بسیجی و مدافع امنیت نتواند حکم را اجرا کند. یعنی آنقدر پلیس‌کشی و نیروی امنیت‌کشی آبکی شده است؟! آن کسی که شما دم از مخالفت اعدامش می‌زنید، روی یک انسان بنزین ریخته، او را سوزانده، مُثله کرده، جنازه‌اش خاکستر شده، بعد روی خاکستر جنازه رقصیده! این فرد را می‌گویید اعدام نکنید؟! خب چطور جامعه را امن کنیم؟!

آزادی ادامه داد: مگر شما طرفدار عمو ترامپ‌تان نیستید؟ چرا در این زمینه مانند ایالات متحده رفتار نمی‌کنید؟ آنجا اگر کسی با انگشت اشاره به پلیس اشاره کند، پلیس حکم تیر دارد و می‌تواند او را بزند. خب شما چرا در این زمینه به عمو ترامپ‌تان اقتدا نمی‌کنید؟ آن زمان که پلیس پایش را روی گردن یک سیاه‌پوست گذاشته بود و آن فرد نمی‌توانست نفس بکشد، کسی صدایش در نیامد. الان که پلیس و بسیج مملکت را مُثله کردند و آنقدر شرحه شرحه بود خانواده نتوانست جنازه بچه‌اش را ببیند، دم از نه به اعدام می‌زنید؟!

مجری برنامه «زمانه» تاکید کرد: همچنان می‌گویم بعد از شهادت حضرت آقا مماشات دیگر هیچ جایی ندارد. ما سنگین‌ترین بهایی را که باید می‌دادیم، دادیم.