باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از وعده پیشین خود مبنی بر اعطای مجوز تولید سامانههای پاتریوت به اوکراین عقبنشینی کرد و گفت واشنگتن «با چنین اقدامی موافقت نکرده است».
او در پاسخ به پرسشی درباره وعده قبلی خود، گفت: «ما با این موضوع موافقت نکردهایم».
رئیس جمهور آمریکا که در نشست کابینه صحبت میکرد، خطاب به خبرنگاران افزود: «در حال گفتوگو درباره آن هستیم، اما واگذاری چنین فناوریهایی کار آسانی نیست. فکر نمیکنم چنین اتفاقی هرگز رخ دهد، زیرا اگر این فناوریها را در اختیار برخی قرار دهید، ممکن است روزی علیه خودتان از آن استفاده کنند. در طول تاریخ جنگها بارها چنین اتفاقی افتاده است؛ بنابراین باید بسیار محتاط باشیم».
اظهارات اخیر ترامپ با سخنان خود او در حاشیه نشست ناتو تفاوت دارد؛ جایی که گفته بود: «ما به آنها حق ساخت سامانههای پاتریوت را خواهیم داد».
همچنین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اواسط این هفته پس از دیدار با ترامپ، اعلام کرده بود که رئیس جمهور آمریکا بهصورت سیاسی با اعطای مجوز تولید سامانه پاتریوت در اوکراین موافقت کرده است و اکنون باید تیمهای فنی دو طرف جزئیات اجرایی و صدور مجوزها را نهایی کنند.
منبع: آناتولی