رئیس حزب یشار رژیم اسرائیل با انتقاد از توافق مربوط به غزه، گفت که نتانیاهو بدون دستیابی به اهداف جنگ، تن به این توافق داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گادی آیزنکوت، رئیس حزب یِشار رژیم تروریستی اسرائیل، از توافق مربوط به نوار غزه انتقاد کرد و گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم تروریستی «به دلیل ضعف سیاسی خود بدون دستیابی به اهداف جنگ، تسلیم شد».

آیزنکوت گفت که صهیونیست‌ها «بار دیگر از طریق نشریات خارجی از جزئیات یک توافق سرنوشت‌ساز مطلع می‌شوند» و افزود که این موضوع «شکاف تکان‌دهنده بین وعده‌های نتانیاهو و واقعیت» را آشکار می‌کند.

او افزود که نتانیاهو «پس از بهای سنگینی که اسرائیل پرداخت کرد و کشته‌ها و زخمی‌ها، به دلیل ضعف سیاسی خود و بدون دستیابی به اهداف جنگ، به جای پایان دادن به آن از موضع قدرت، تسلیم شد.»

آیزنکوت گفت که رژیم تروریستی اسرائیل «نباید واقعیتی را بپذیرد که در آن حماس باقی بماند، دوباره مسلح شود و منتظر فرصتی برای انجام حمله جدید باشد».

پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که شورای صلح به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در نوار غزه دست یافته است.

منبع: آر تی