باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مقصودی، نماینده مردم بروجرد، از آغاز عملیات گازرسانی به پروژههای نهضت ملی مسکن این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه، یکی از مهمترین زیرساختهای مورد نیاز برای بهرهبرداری از واحدهای مسکونی فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه هماکنون ۳ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در بروجرد در حال ساخت است، افزود: تاکنون یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای زیرساختهای این پروژهها هزینه شده است
مقصودی همچنین اظهار کرد: عملیات گازرسانی به این واحدها با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان آغاز شده و با تکمیل آن، روند آمادهسازی پروژهها سرعت بیشتری خواهد گرفت.
نماینده مردم بروجرد در پایان تأکید کرد: بهزودی کلید واحدهای نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل داده خواهد شد و انتظار چندساله بسیاری از خانوادهها به پایان میرسد.