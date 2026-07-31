نماینده مردم بروجرد گفت: با آغاز عملیات گازرسانی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن بروجرد، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های این طرح تکمیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -  مقصودی، نماینده مردم بروجرد، از آغاز عملیات گازرسانی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این پروژه، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی فراهم شده است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۳ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در بروجرد در حال ساخت است، افزود: تاکنون یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای زیرساخت‌های این پروژه‌ها هزینه شده است

مقصودی همچنین اظهار کرد: عملیات گازرسانی به این واحدها با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان آغاز شده و با تکمیل آن، روند آماده‌سازی پروژه‌ها سرعت بیشتری خواهد گرفت.

نماینده مردم بروجرد در پایان تأکید کرد: به‌زودی کلید واحدهای نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل داده خواهد شد و انتظار چندساله بسیاری از خانواده‌ها به پایان می‌رسد.

 

برچسب ها: گازرسانی ، لرستان ، مسکن
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