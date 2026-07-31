باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده صنعا، تاکید کرد که عربستان سعودی باید متوجه باشد که نزدیک‌ترین راه برای دستیابی به امنیت، بستن پرونده تجاوز و لغو کامل محاصره است.

عبدالسلام در اظهارات خود بر لزوم پذیرش مسئولیت کامل رژیم سعودی در قبال تجاوزی که مرتکب شده و ادامه محاصره بر آن تاکید کرد.

چند روز پیش، نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند که محاصره دریایی عربستان سعودی آغاز شده است و تاکید کردند که این گام در چارچوب پاسخ به محاصره تحمیلی علیه یمن است.

آنها بر حق مردم یمن برای مقابله با محاصره با محاصره و تشدید همه جانبه با تشدید همه جانبه تاکید و آمادگی کامل خود را برای همه گزینه‌ها در مرحله بعدی تایید کردند.

به همین ترتیب، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، پیش از این اعلام کرده بود که اقدامات نیرو‌های مسلح یمن مشروع و موجه بوده و موضع آنها درست و خواسته‌هایشان عادلانه است.

منبع: المیادین