رئیس هیئت مذاکره‌کننده صنعا گفت عربستان برای دستیابی به امنیت باید به تجاوز پایان دهد و محاصره یمن را لغو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده صنعا، تاکید کرد که عربستان سعودی باید متوجه باشد که نزدیک‌ترین راه برای دستیابی به امنیت، بستن پرونده تجاوز و لغو کامل محاصره است.

عبدالسلام در اظهارات خود بر لزوم پذیرش مسئولیت کامل رژیم سعودی در قبال تجاوزی که مرتکب شده و ادامه محاصره بر آن تاکید کرد.

چند روز پیش، نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند که محاصره دریایی عربستان سعودی آغاز شده است و تاکید کردند که این گام در چارچوب پاسخ به محاصره تحمیلی علیه یمن است.

آنها بر حق مردم یمن برای مقابله با محاصره با محاصره و تشدید همه جانبه با تشدید همه جانبه تاکید و آمادگی کامل خود را برای همه گزینه‌ها در مرحله بعدی تایید کردند.

به همین ترتیب، مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، پیش از این اعلام کرده بود که اقدامات نیرو‌های مسلح یمن مشروع و موجه بوده و  موضع آنها درست و خواسته‌هایشان عادلانه است.

منبع: المیادین

برچسب ها: محاصره یمن ، دریای سرخ ، عربستان سعودی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
پاکستان به همراه ائتلاف متجاوز رژییم کودک کش سعودی 8 سال به یمن تجاوز و حمله کرده است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۰۹ مرداد ۱۴۰۵
از سال 1359 تاکنون در هر جای منطقه خاورمیانه و غرب آسیا جنایتی رخ می دهد که 100 درصد فقط دست عربستان سعودی جنایتکار در کار است.
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