پس از هجوم پناهجویان به یک منطقه اسپانیایی، رم ورود مسافران از اسپانیا را مشمول کنترل گذرنامه کرده و توافق شنگتن را برای یک ماه به حالت تعلیق درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایتالیا اعلام کرد در پی موج ورود گسترده پناهجویان به منطقه خودمختار اسپانیایی «سئوتا»، بهطور موقت کنترلهای مرزی برای مسافران ورودی از اسپانیا را بازمیگرداند. این تصمیم به معنای تعلیق یکماهه اجرای مقررات شنگن میان ایتالیا و اسپانیا است و مسافران این مسیرها باید مدارک سفر خود را ارائه کنند.
ایتالیا با اسپانیا مرز زمینی مشترک ندارد، اما این اقدام بر افرادی که با هواپیما یا کشتی بین دو کشور سفر میکنند تأثیر میگذارد.
از سوی دیگر، وزارت کشور ایتالیا در بیانیهای اعلام کرد با پاریس توافق کرده است کنترلها در مرز زمینی فرانسه و ایتالیا را تقویت کند تا از عبور پناهجویان بدون مدارک جلوگیری شود.
منتقدان دولت راستگرای «جورجیا ملونی» نخست وزیر ایتالیا، این اقدام را حرکتی نمادین برای مخاطبان داخلی دانستند و گفتند هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد پناهجویان سئوتا قصد رفتن به ایتالیا را دارند.
بحران سئوتا پس از آن آغاز شد که دهها هزار پناهجوی آفریقایی تلاش کردند از طریق ورود به این منطقه، وارد حریم اتحادیه اروپا شوند. سئوتا یک منطقه خودمختار متعلق به اسپانیاست که در ساحل شمال آفریقا و در همسایگی مراکش قرار دارد. این منطقه با وجود قرار گرفتن در قاره آفریقا، بخشی از خاک اسپانیا و در نتیجه بخشی از مرزهای اتحادیه اروپاست.
موقعیت خاص سئوتا آن را به یکی از اصلیترین مسیرهای مهاجرت از آفریقا به اروپا تبدیل کرده است.
اسپانیا روز گذشته اعلام کرد که حدود ۵۰ هزار نفر وارد این منطقه شدهاند؛ رخدادی که آشوب زیادی را در منطقه مرزی رقم زد.
مقامهای سئوتا میگویند انتشار شایعات درباره رأی اخیر دیوان عالی اسپانیا باعث شده برخی تصور کنند ورود به این منطقه آسانتر شده است.
رأی اخیر دیوان عالی اسپانیا بیان میکند که پناهجویانی که هنگام ورود دریایی به سئوتا توسط نیروهای اسپانیایی متوقف میشوند، نباید فوراً به مراکش بازگردانده شوند. بر اساس این حکم، آنها باید ابتدا مراحل قانونی، از جمله ثبت هویت و امکان درخواست پناهندگی را طی کنند.
منبع: رویترز