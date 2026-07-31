باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه نیویورک پست روز جمعه از سقوط یک فروند جنگنده اف-۳۵بی نیروی دریایی آمریکا خبر داد.

این روزنامه نوشت: یک فروند جنگنده اف-۳۵بی نیروی دریایی آمریکا سقوط کرده است.

این روزنامه همچنین ویدئویی منتشر کرد که لاشه جت جنگنده را پس از حادثه در پایگاه هوایی میرامار در کالیفرنیا نشان می‌دهد.

این روزنامه افزود که تیم‌های اورژانس حاضر در منطقه وارد عمل شدند و بقایای سوخته هواپیما هنوز قابل مشاهده است.

به گفته مقامات، این حادثه حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی رخ داده است. علت حادثه هنوز مشخص نیست و این روزنامه فاش نکرده است که آیا تلفاتی هم داشته است یا خیر.

منبع: آر تی