رسانه‌های آمریکایی از سقوط یک فروند جنگنده اف-۳۵ نیروی دریایی آمریکا در پایگاه هوایی میرامار در ایالت کالیفرنیا خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه نیویورک پست روز جمعه از سقوط یک فروند جنگنده اف-۳۵بی نیروی دریایی آمریکا خبر داد.

این روزنامه نوشت: یک فروند جنگنده اف-۳۵بی نیروی دریایی آمریکا سقوط کرده است.

این روزنامه همچنین ویدئویی منتشر کرد که لاشه جت جنگنده را پس از حادثه در پایگاه هوایی میرامار در کالیفرنیا نشان می‌دهد.

این روزنامه افزود که تیم‌های اورژانس حاضر در منطقه وارد عمل شدند و بقایای سوخته هواپیما هنوز قابل مشاهده است.

به گفته مقامات، این حادثه حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی رخ داده است. علت حادثه هنوز مشخص نیست و این روزنامه فاش نکرده است که آیا تلفاتی هم داشته است یا خیر.

منبع: آر تی

برچسب ها: اف 35 ، ارتش آمریکا ، نیروی دریایی آمریکا
خبرهای مرتبط
قرارداد ۷۶ میلیارد دلاری آمریکا برای ساخت ۱۴ زیردریایی هسته‌ای
آمریکا در حفاظت از نیروهایش در غرب آسیا با چالش جدی روبه‌رو است
پنتاگون انتشار آمار تلفات در جنگ با ایران را به تعویق می‌اندازد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
تا زمانیکه خود آمریکا را نزنیم هیچ فایده و تاثیری نداره. دارایی های آمریکا توی کشورهای عربی با پولهای عربهاست و الانم که ایران زدش پولشو دوباره عربا دادند و آمریکا فقط پولدارتر شد. نیروهای جانفدا برای ترور و انهدام تو خاک آمریکا باید فعال بشن.
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
این جنگنده شک نکید در خاورمیانه منهدم شده .
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
الحمدلله رب العالمین 🤲
انشاءالله که نابودی ارتش تروریستی آمریکای ملعون
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
بسیار عالی
۳
۵
پاسخ دادن
برخورد دو بالگرد آتش‌نشانی در یونان همزمان با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی
حماس: صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند با تشدید حملات در غزه، تکمیل آتش‌بس را متوقف کنند
پاشینیان بار دیگر به عنوان نخست وزیر ارمنستان منصوب شد
۵ کشته و چندین زخمی در بمب‌گذاری انتحاری در پاکستان
وال استریت ژورنال: عربستان خواستار لغو حمله علیه ایران بود، امارات می‌خواست فشار بیشتر شود
ادعای رسانه‌های عبری: اسرائیل از طریق پست ترامپ متوجه شد او حمله به ایران را لغو کرده است
شمار قربانیان موج مهاجرتی به اسپانیا به ۹۴ نفر رسید
فرار ده‌ها زندانی از زندان در جمهوری دموکراتیک کنگو
باراک: لغو حملات آمریکا به ایران، نشانه‌ای از پیروزی دیپلماسی تهران و شکست اسرائیل است
آخرین اخبار
حماس: صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند با تشدید حملات در غزه، تکمیل آتش‌بس را متوقف کنند
۵ کشته و چندین زخمی در بمب‌گذاری انتحاری در پاکستان
وال استریت ژورنال: عربستان خواستار لغو حمله علیه ایران بود، امارات می‌خواست فشار بیشتر شود
ادعای رسانه‌های عبری: اسرائیل از طریق پست ترامپ متوجه شد او حمله به ایران را لغو کرده است
برخورد دو بالگرد آتش‌نشانی در یونان همزمان با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی
پاشینیان بار دیگر به عنوان نخست وزیر ارمنستان منصوب شد
شمار قربانیان موج مهاجرتی به اسپانیا به ۹۴ نفر رسید
باراک: لغو حملات آمریکا به ایران، نشانه‌ای از پیروزی دیپلماسی تهران و شکست اسرائیل است
فرار ده‌ها زندانی از زندان در جمهوری دموکراتیک کنگو
زلنسکی خواستار تحریم شرکت‌های دفاعی روسیه شد
درخواست ۱۰ میلیارد دلاری پاکستان از آمریکا در ازای میانجی‌گری در مذاکرات ایران
شهادت ۹ فلسطینی در نوار غزه از بامداد امروز
خوش‌بینی محتاطانه میانجی‌گران پاکستان و قطر درباره ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا
ارتش اسرائیل مدعی ترور دو فرمانده نظامی حماس در حملات هوایی غزه شد
وزیر دارایی اسرائیل خواستار ساخت ۳ شهرک صهیونیست‌نشین در نزدیکی غزه شد
اسپانیا پس از هجوم مهاجران، مانع شناور در سئوتا نصب کرد
بلومبرگ: جهان با قیمت‌های بالای مواد غذایی روبرو است
دولت ارمنستان پس از تشکیل پارلمان تازه‌انتخاب‌شده استعفا داد
تحقیقات تکان‌دهنده: OpenAI فرار عوامل هوش مصنوعی از «محیط‌های مهار» را کشف کرد
الجزیره: ترامپ چند بار از مواضع خود در قبال ایران عقب‌نشینی کرده است؟
کنوانسیون دریای کاسپین؛ توجیهات واهی در برابر منافع ملی
افزایش قربانیان زمین‌لرزه ۷٫۱ ریشتری ژاپن به ۳۸ نفر
ترامپ در برابر ایران به «سه راهی» مرگبار رسیده است؛ یکی وقت‌کشی، یکی توافق ذلت‌بار، یکی جنگ تمام عیار
عراق فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد را تکذیب کرد
اعلام وضعیت اضطراری در واشنگتن در پی آتش سوزی جنگلی
روسیه: ۶۳۵ پهپاد اوکراینی در طول شب سرنگون شدند
هیئتی از حماس با رهبر جهاد اسلامی فلسطین در قاهره دیدار کرد
دومین سالگرد ترور؛ روایت فرزند شهید هنیه از کشتار ۷۵ عضو خانواده
جزئیات انفجار در مسکو با ۳ کشته و ۲۱ زخمی
روبیو: ایران هنوز موشک و پهپاد دارد و می‌تواند آسیب وارد کند