واژگونی یک دستگاه پراید در ارتفاعات شاهو شهرستان پاوه در شمال غربی کرمانشاه عصر امروز جمعه، ۴ کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس شبکه بهداشت و درمان پاوه شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که بر اثر واژگونی و سقوط به دره یک دستگاه خودروی پراید، چهار نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر به شدت مصدوم شد.

بیستون شفیعی افزود: تمامی سرنشینان این خودرو زن بوده‌اند و در میان جان‌باختگان، نیز یک کودک جان خود را از دست داد.

به گفته او، سرنشینان این خودرو اهل روستای سریاس هستند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پاوه با بیان اینکه دیگر مصدوم حادثه نیز در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد، اظهار کرد: تیم‌های اورژانس در حال انجام عملیات احیا و ارائه خدمات درمانی به وی هستند.

منبع: ایرنا