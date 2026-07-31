شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0632\u0647\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u00ab\u0686\u0634\u0645\u200c\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0644\u0627\u00bb \u0627\u0632 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0627\u0646\u0631\u0698\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f \u0648 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u062e\u0634 \u0628\u0627 \u0631\u0634\u062f \u06f2\u06f4 \u062f\u0631\u0635\u062f\u06cc \u0642\u06cc\u0645\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647 \u0634\u0648\u062f.\n