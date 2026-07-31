باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز بازارهای کالا اعلام کرد قیمت انرژی در سال جاری با جهشی ۲۴ درصدی مواجه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز بازارهای کالا» از افزایش قابل توجه قیمت انرژی در سال جاری خبر داد و پیش‌بینی کرد این بخش با رشد ۲۴ درصدی قیمت‌ها مواجه شود.

مطالب مرتبط
شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم
young journalists club

سایه جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا بر اقتصاد جهان + فیلم

شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم
young journalists club

دو گلوگاه راهبردی، یک نگرانی بزرگ برای بازار جهانی نفت + فیلم

شوک تنگه هرمز به بازار انرژی + فیلم
young journalists club

هم‌افزایی هرمز و باب‌المندب؛ معادله جدید برای اقتصاد جهانی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم
۲۲۶۹

بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
۷۸۴

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
قولی که شهید جنگ رمضان پس از شهادتش به آن عمل کرد + فیلم
۷۷۱

قولی که شهید جنگ رمضان پس از شهادتش به آن عمل کرد + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
پایه‌گذار راهپیمایی پرشکوه اربعین چه کسی بود؟ + فیلم
۷۴۹

پایه‌گذار راهپیمایی پرشکوه اربعین چه کسی بود؟ + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
خودرویی که پیام جنایت آمریکا را به جهان مخابره کرد + فیلم
۷۳۹

خودرویی که پیام جنایت آمریکا را به جهان مخابره کرد + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha