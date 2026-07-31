باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

انتشار تصویری از یک تاجر سرشناس لبنانی در ضیافتی با حضور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، موجی از واکنش‌ها را در لبنان به دنبال داشته و ورود دادستانی این کشور به این پرونده را به همراه آورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - انتشار تصویری از حضور یک تاجر معروف لبنانی در مراسمی که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز در آن حضور داشته، با واکنش گسترده در لبنان مواجه شد.

مطالب مرتبط
عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
young journalists club

سفری که «فاجعه» توصیف شد + فیلم

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
young journalists club

دعوای تاکتیکی، اتحاد راهبردی

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
young journalists club

حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم
۲۲۶۹

بدون تعارف با قهرمانان آسمان + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم
۷۸۴

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
قولی که شهید جنگ رمضان پس از شهادتش به آن عمل کرد + فیلم
۷۷۱

قولی که شهید جنگ رمضان پس از شهادتش به آن عمل کرد + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
پایه‌گذار راهپیمایی پرشکوه اربعین چه کسی بود؟ + فیلم
۷۴۹

پایه‌گذار راهپیمایی پرشکوه اربعین چه کسی بود؟ + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
خودرویی که پیام جنایت آمریکا را به جهان مخابره کرد + فیلم
۷۳۹

خودرویی که پیام جنایت آمریکا را به جهان مخابره کرد + فیلم

۰۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha