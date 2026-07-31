مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:طی پنج روز آینده، شاهد افزایش محسوس سرعت وزش باد در نیمه شرقی کشور خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور از تداوم بارشهای پراکنده در سواحل خزر و ارتفاعات البرز، همزمان، با افزایش سرعت باد در نیمه شرقی و نواحی مرکزی، احتمال خیزش گرد و خاک در این مناطق خبر داد.
وی افزود : فردا مناطقی از سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و همچنین بخشهایی از شرق و جنوب شرق استان فارس، جنوب کرمان و شمال هرمزگان، شاهد افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق خواهند بود. این وضعیت جوی روز شنبه نیز در سواحل خزر و بخشهایی از شمال غرب کشور تداوم خواهد یافت.
او بیان کرد:یکی از پدیدههای جوی غالب طی پنج روز آینده، افزایش محسوس سرعت وزش باد در نیمه شرقی کشور است. همچنین در بخشهای مرکزی و دامنههای جنوبی البرز، وزش باد شدید میتواند منجر به خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا شود.
وی توضیح داد: دریای خزر در شمال و بخشهای شرقی دریای عمان در جنوب کشور طی روزهای آتی مواج و متلاطم پیشبینی شدهاند و لازم است فعالان دریایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
او گفت: در مرزهای غرب و جنوب غرب، آسمان صاف همراه با وزش باد است و گرمای هوا همچنان خودنمایی میکند؛ بهطوری که دمای هوا در گرمترین ساعات در این مرزها به ۴۸ درجه سانتیگراد میرسد.
وی افزود:این در حالی است که مرزهای شمالیتر مانند تمرچین و باشماق هوای خنکتری را تجربه کرده و دمایی بین ۳۴ تا ۳۷ درجه خواهند داشت.