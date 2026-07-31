رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان از ثبت نخستین مشاهده لک‌لک سیاه در محدوده تالاب بین‌المللی زریبار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  مهدی بالیده گفت: این پرنده مهاجر و نادر که برای اولین بار در این شهرستان مشاهده و تصویربرداری شده، در حاشیه جنگل‌های روستای پیرصفا توسط نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شناسایی شد.

وی ادامه داد: لک‌لک سیاه از گونه‌های حساس به تغییرات محیطی و تک‌زی است که معمولاً در مناطق کم‌مزاحمت، نواحی جنگلی و کنار رودخانه‌ها زیست می‌کند. حضور این گونه در منطقه، یک رکورد زیست‌محیطی محسوب شده و می‌تواند نشانه‌ای از احیای نسبی منابع آبی، افزایش امنیت زیستگاهی و بهبود شرایط طبیعی در محدوده تالاب زریبار باشد.

وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیستگاه‌ها، مدیریت صحیح منابع آب و جلوگیری از شکار غیرمجاز، بر نقش اساسی این اقدامات در تداوم حضور پرندگان مهاجر تأکید کرد.

وی همچنین با قدردانی از همکاری مردم محلی، خواستار افزایش مشارکت عمومی در صیانت از این زیستگاه‌های ارزشمند شد تا شاهد ماندگاری بیشتر گونه‌های نادر در منطقه باشیم.

منبع: محیط زیست استان 

برچسب ها: کردستان ، محیط زیست. ، زریبار
خبرهای مرتبط
آغاز مطالعات سیستماتیک در سایت فسیلی دهگلان؛ گنجینه‌ای ۷ تا ۹ میلیون ساله در کردستان
بازگشت ۱۳ بچه‌ سنجاب نجات‌یافته از دست قاچاقچیان به طبیعت سروآباد
ماموستا رستمی:
خدمت به زائران اربعین در مرز باشماق، گواهی بر عشق مردم کردستان به اهل‌بیت (ع) است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رکورد جدید در تالاب زریبار؛ نخستین مشاهده لک‌لک سیاه در مریوان
تردد ۲۰ هزار زائر اربعین از مرز باشماق مریوان
آخرین اخبار
رکورد جدید در تالاب زریبار؛ نخستین مشاهده لک‌لک سیاه در مریوان
تردد ۲۰ هزار زائر اربعین از مرز باشماق مریوان
خدمت به زائران اربعین در مرز باشماق، گواهی بر عشق مردم کردستان به اهل‌بیت (ع) است
مراجعه ۱۱۵ زائر اربعین به بیمارستان سیار باشماق