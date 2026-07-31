باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی بالیده گفت: این پرنده مهاجر و نادر که برای اولین بار در این شهرستان مشاهده و تصویربرداری شده، در حاشیه جنگلهای روستای پیرصفا توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شناسایی شد.
وی ادامه داد: لکلک سیاه از گونههای حساس به تغییرات محیطی و تکزی است که معمولاً در مناطق کممزاحمت، نواحی جنگلی و کنار رودخانهها زیست میکند. حضور این گونه در منطقه، یک رکورد زیستمحیطی محسوب شده و میتواند نشانهای از احیای نسبی منابع آبی، افزایش امنیت زیستگاهی و بهبود شرایط طبیعی در محدوده تالاب زریبار باشد.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیستگاهها، مدیریت صحیح منابع آب و جلوگیری از شکار غیرمجاز، بر نقش اساسی این اقدامات در تداوم حضور پرندگان مهاجر تأکید کرد.
وی همچنین با قدردانی از همکاری مردم محلی، خواستار افزایش مشارکت عمومی در صیانت از این زیستگاههای ارزشمند شد تا شاهد ماندگاری بیشتر گونههای نادر در منطقه باشیم.
منبع: محیط زیست استان