باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - میلیون‌ها نفر از مردم یمن امروز (جمعه) در صنعا و شهر‌های مختلف این کشور در تظاهرات گسترده‌ای با شعار «محاصره در برابر محاصره، تشدید در برابر تشدید» شرکت کردند و بار دیگر حمایت خود را نسبت به انصارالله اعلام کردند.

بر اساس بیانیه کمیته برگزارکننده، این تجمع‌ها نشان‌دهنده حمایت مردم از عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله برای اتخاذ تصمیم‌های لازم جهت پایان دادن به محاصره یمن و دفاع از حاکمیت این کشور است.

در این بیانیه آمده است شرکت‌کنندگان «تأیید کامل و مطلق» خود از عبدالملک الحوثی را اعلام کرده و از ادامه عملیات نیرو‌های مسلح یمن حمایت کردند.

انصارالله این هفته تاکید کرد که در صورت ادامه محاصره یا محدودیت‌ها علیه یمن، این جنبش نیز با اقداماتی مانند محدود کردن کشتیرانی عربستان و هدف قرار دادن مسیر‌های دریایی، فشار متقابل ایجاد خواهد کرد.

منبع: فلسطین کرونیکل