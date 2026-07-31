باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی استانداری ایلام شامگاه جمعه در اطلاعیهای اطلاعیهای اعلام کرد با توجه به تداوم افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و در راستای مدیریت مصرف انرژی، زمان کار ادارهها، نهادهای اجرایی، بانکها و شرکتهای بیمه در همه شهرستانهای استان در روز شنبه (۱۰ مرداد) با دو ساعت تعجیل در پایان وقت اداری همراه خواهد بود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که نهادهای خدمترسان، مرکزهای درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای میدانی و نیروهای نوبتکار شامل این تصمیم نخواهند بود و خدمتهای خود را طبق روال عادی ارائه میکنند.
روابط عمومی استانداری ایلام همچنین از مردم و مسئولان درخواست کرده که با مدیریت و صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی به ویژه برق و آب در حفظ پایداری شبکههای خدمترسان همکاری کنند.
موج گرمای کمسابقه از نیمه تیرماه گذشته همچنان در استان ایلام حاکم است و در برخی روزها دمای هوا در شهرستانهای گرمسیر و مرزی مهران و دهلران به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد رسیده است.
گرمای هوا در این مدت، تا کنون در چند نوبت منجر به تعطیلی یا تعجیل در زمان فعالیت دستگاههای اجرایی، بانکها و شرکتهای بیمه استان ایلام شده است.