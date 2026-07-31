باشگاه خبرنگاران جوان - کاووس محمودی، مدیر اربعین ستاد توسعه بازسازی عتبات عالیات درباره پیاده‌روی اربعین گفت: بخش عمده آنچه در تشییع پیکر رهبر شهید دیده‌ایم، به تبادل فرهنگی در اربعین بر می‌گردد. انصافاً آن عشقی که در اربعین امسال دیده می‌شود، نسبت به اربعین سال‌های گذشته متفاوت است. ما تلاش کرده‌ایم مواکب مشترک برپا کنیم. یعنی عراقی و ایرانی کنار هم باشند. ما امسال حدود ۴۷۰ موکب مشترک داریم، که طی نظرسنجی انجام شده ۱۰۰ درصد ایرانی‌ها و عراقی‌ها از این کار اشتراکی استقبال کردند. ما در اربعین خیلی کار‌ها را از برادران عراقی و آنها نیز خیلی کار‌ها را از ما یاد گرفته‌اند. این تبادل فرهنگی بسیار ارزشمند است.

محمودی با بیان اینکه این حرکت تمدنی نمود خود را اکنون پیدا می‌کند، افزود: اگرچه عمدتاً از ۱۰ تا ۲۰ صفر برنامه در کشور عراق برقرار است، ولی به این دلیل که ممکن است ایرانی‌ها زودتر به کربلا برسند، از ۸ تا ۲۳ صفر خدمت‌رسانی انجام می‌دهیم و روزانه شش میلیون پرس غذا توزیع می‌کنیم و حدود دو میلیون و ۵۰۰ محل اسکان برای مردم ایجاد می‌کنیم.