باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح این کشور دستور داده است سطح آماده‌باش در تمامی اردوگاه‌ها، پایگاه‌ها و به‌ویژه مقر‌های رسمی نیرو‌های الحشد الشعبی به بالاترین حد افزایش یابد. همچنین دستور به‌روزرسانی طرح‌های اطلاعاتی پیشگیرانه برای خنثی کردن هرگونه حمله یا تلاش برای نفوذ صادر شده است.

او تاکید کرد که اقدامات کنونی با هدف تسریع در اجرای برنامه تجهیز و تسلیح سامانه‌های راداری، کشف زودهنگام و پدافند هوایی مدرن انجام می‌شود و افزود که حفظ امنیت داخلی، مسئولیتی انحصاری بر عهده نهاد‌های نظامی و امنیتی عراق است.

النعمان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: «وضعیت امنیتی عراق در مرحله‌ای حساس قرار دارد؛ زیرا بحران‌های منطقه‌ای با سرعت در حال تشدید هستند و این شرایط، فشار‌های میدانی و حاکمیتی زیادی را بر کشور تحمیل کرده است، به‌ویژه در شرایطی که برخی طرف‌های خارجی تلاش دارند از خاک و حریم هوایی عراق در چارچوب درگیری‌های متقابل خود استفاده کنند.»

او افزود: «با وجود این، ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که نیرو‌های نظامی و امنیتی عراق با بالاترین سطح آمادگی و انضباط برای مقابله با این پیامد‌ها عمل می‌کنند و استحکام جبهه داخلی کشور در گرو انسجام تصمیمات امنیتی و یکپارچگی فرماندهی تحت نظر فرماندهی کل نیرو‌های مسلح است.»

سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق همچنین اظهار داشت: «تشدید تنش‌های منطقه‌ای در صورتی که برای برهم زدن اوضاع داخلی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، تهدیدی مستمر برای ثبات کشور به شمار می‌رود؛ به‌ویژه زمانی که برخی طرف‌های خارجی به‌صورت یکجانبه حملاتی انجام دهند یا از آسمان عراق برای عملیات خود استفاده کنند. خطر تنها به خسارات ناشی از این حملات محدود نمی‌شود، بلکه تلاش برای کشاندن عراق به محور‌های درگیری نیز تهدیدی جدی است.»

النعمان در پایان تأکید کرد: «مقابله با این تهدید از پایبندی به یک اصل اساسی آغاز می‌شود؛ حفظ امنیت و حاکمیت عراق خط قرمزی است که قابل معامله در معادلات منطقه‌ای نیست و تامین امنیت داخلی نیز مسئولیتی انحصاری بر عهده نهاد‌های نظامی و امنیتی کشور است.»

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)