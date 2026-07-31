باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد: «ما از عملیات نظامی خشم حماسی به عملیات خشم اقتصادی برای محدود کردن نفوذ نظام ایران منتقل شدهایم.»
شایان ذکر است که از دیدگاه مقامات این وزارتخانه، استفاده مداوم از ابزار تحریمها و انسداد داراییها، موثرترین راهکار برای مقابله با ایران است.
در همین راستا آمریکا در ماههای اخیر همزمان با تشدید تنشها با ایران، چندین بسته تحریمی جدید علیه کشور اعمال کرده است. این تحریمها شبکههای مالی، شرکتها و افراد مرتبط با ایران، ناوگان نفتکش، شرکتهای بیمه دریایی، موسسات فعال در دور زدن تحریمها و همچنین شبکههای مرتبط با تامین تجهیزات را هدف قرار دادهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که این اقدامات با هدف محدود کردن منابع مالی ایران و افزایش فشار اقتصادی بر کشور انجام شده و بخشی از راهبرد موسوم به «خشم اقتصادی» واشنگتن است.
منبع: الجزیره