موکب یادمان شهید دلیریان در تقاطع شهید سیدحسن نصرالله قم، تصویری از پدری خادم را روایت می‌کند که به یاد فرزند شهیدش، در میان موکب‌های مردمی به استقبال شهروندان آمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در میان موکب‌های برپا شده در میان تجمعات مردم انقلابی قم در شب های بصیرت و ایستادگی،در مسیر  یک موکب روایتگر احساسی عمیق‌تر است؛ جایی که پدری خادم‌وار، به یاد خلبان پاسدار شهید «دلیریان»، در پل سیدحسن نصرالله  خدمت می‌کند. 

این موکب، که به نام خلبان پاسدار شهید «دلیریان» مزین شده، روایتگر عشق و ایثاری فراتر از یک پویش معمولی است.

 پدر شهید، با لباس خادمی و قامتی استوار، در حال پذیرایی از مردم انقلاب همیشه در صحنه  است. این تصویر، نمادی از پیمانی است که یک پدر با فرزند شهید خود بسته است.

انتخاب نام شهید «دلیریان» برای این موکب، صرفاً یک عنوان نیست، بلکه تداوم راهی است که آن شهید والامقام در دوران حیات خود در پیش گرفته بود. 

مردم مقاومی که از این مسیر عبور می‌کنند، ضمن بهره‌مندی از خدمات موکب، با تماشای این صحنه‌های معنوی، یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت را گرامی می‌دارند.

 شهید والامقام خلبان پاسدار «دلیریان»،متولد سال ۱۳۷۵ در روستای صرم بود که در پی حمله متجاوزان آمریکایی صهیونیستی  اسفندماه سال گذشته در اهواز به شهادت رسید.

خادمی پدر در موکبی به نام پسر

خادمی پدر در موکبی به نام پسر

خادمی پدر در موکبی به نام پسر

خادمی پدر در موکبی به نام پسر

خادمی پدر در موکبی به نام پسر

خادمی پدر در موکبی به نام پسر

عکس:محمدحسین دریس

برچسب ها: موکب ، تجمع مردمی
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