نخست‌وزیر پاکستان از پیش‌نویس توافق صلح غزه استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان از پیش‌نویس توافق صلح غزه که توسط «هیئت صلح غزه» ارائه شده، استقبال کرد.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پاکستان همچنین امیدوار است که این تلاش‌ها منجر به تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین از طریق یک فرآیند سیاسی معتبر و زمان‌بندی شده، مطابق با قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل شود و در نتیجه یک کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرز‌های قبل از ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شریف، تشکیل شود».

شبکه الجزیره صبح امروز اعلام کرد که جنبش حماس با هیئت صلح غزه به توافق رسیده است. بر این اساس آتش‌بس غزه وارد مرحله دوم شده و حماس طی یک برنامه زمانی تسلیحات خود را به تدریج تحویل خواهد داد. همچنین اشغالگران اسرائیلی از نوار غزه خارج خواهند شد.

غازی حمد، عضو هیئت مذاکره‌کننده حماس به الجزیره گفت: «این مذاکرات دشوار و سخت بود و ما سعی کردیم به بهترین فرمول ممکن که قابل دستیابی بود، دست پیدا کنیم.»

با این حال، حمد تاکید کرد که اگر نظامیان صهیونیست به تعهدات خود عمل نکنند، حماس هیچ بخشی از این توافق را اجرا نخواهد کرد. این مقام گفت که خلع سلاح به خروج نظامیان صهیونیست از غزه و پیشرفت در بازسازی قلمرو فلسطین بستگی دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بیت المقدس ، شهباز شریف ، نوار غزه
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