باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی و افزایش حضور زائران در مسیر‌های پیاده‌روی، رعایت نکات بهداشتی و ایمنی می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت زائران و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که گرمای هوا در بسیاری از مناطق عراق به اوج خود می‌رسد.

قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور خورشید و هوای گرم، موجب افزایش تعریق و تبخیر آب بدن شده و خطر کم‌آبی و گرمازدگی را افزایش می‌دهد. به همین دلیل توصیه می‌شود زائران روزانه دست‌کم ۱۲ لیوان مایعات مصرف کنند که ترجیحاً نیمی از آن آب ساده و مابقی شربت‌های بسیار رقیق یا چای کم‌رنگ باشد. نوشیدن مایعات نیز بهتر است به‌صورت جرعه‌جرعه و در طول روز انجام شود تا آب از دست‌رفته بدن به‌تدریج جبران شود.

در کنار مصرف مایعات، تأمین الکترولیت‌های بدن نیز اهمیت دارد. در صورت تعریق زیاد یا قرار گرفتن طولانی‌مدت در گرما، مصرف مواد غذایی حاوی نمک و پتاسیم مانند کشک و سبزیجاتی همچون گوجه‌فرنگی می‌تواند به جبران املاح از دست‌رفته بدن کمک کند.

پیشگیری از مسمومیت نیز از دیگر نکات مهم این سفر است. از مصرف گیاهان و قارچ‌های خودرو باید خودداری شود، زیرا تشخیص گونه‌های سمی از انواع بی‌خطر به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و حتی تماس با برخی گیاهان می‌تواند موجب بروز حساسیت یا مسمومیت شود.

همچنین خوابیدن داخل خودرویی که موتور آن روشن است، حتی برای مدت کوتاه، می‌تواند خطر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن را به همراه داشته باشد. روشن کردن گاز‌های پیک‌نیکی در داخل چادر، خودرو یا هر فضای بسته نیز اقدامی خطرناک است و باید از آن پرهیز شود.

در بخش تغذیه نیز توصیه می‌شود از حمل گوشت خام، تخم‌مرغ خام و فرآورده‌های لبنی با ماندگاری کوتاه در هوای گرم خودداری شود، زیرا این مواد به سرعت فاسد می‌شوند. هنگام خرید کنسرو، از سلامت قوطی و نداشتن برآمدگی، فرورفتگی، نشتی یا آسیب‌دیدگی درپوش اطمینان حاصل شود و کنسرو‌ها پیش از مصرف دست‌کم دو دقیقه در آب جوش حرارت داده شوند. همچنین در صورت تغییر بو یا ظاهر مواد غذایی، از مصرف آنها باید خودداری کرد.

استفاده از یخدان مناسب برای نگهداری مواد غذایی فاسدشدنی و پرهیز از مصرف غذا‌های حاوی سس، تخم‌مرغ و خامه که در گرما به‌سرعت فاسد می‌شوند، از دیگر توصیه‌های مهم برای پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی است.

در مناطقی که احتمال گزش حشرات وجود دارد، استفاده از کرم یا اسپری‌های دافع حشرات، به‌ویژه برای کودکان، می‌تواند مؤثر باشد؛ هرچند استفاده مداوم و بیش از اندازه از این محصولات ممکن است موجب حساسیت‌های پوستی شود. همچنین پوشیدن لباس‌های آستین‌بلند و شلوار بلند، به‌ویژه برای کودکان، احتمال گزش حشرات را کاهش می‌دهد.

اربعین، جلوه‌ای از عشق و ارادت میلیون‌ها دلداده حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و رعایت نکات بهداشتی و ایمنی، زمینه‌ساز سفری سالم، ایمن و خاطره‌انگیز برای زائران خواهد بود.