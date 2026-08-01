کامالا هریس با انتقاد از تصمیم ترامپ برای جنگ با ایران، هزینه‌های هنگفت این درگیری را در تضاد با مشکلات اقتصادی مردم آمریکا دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در اظهاراتی جدید، تصمیم دونالد ترامپ برای وارد شدن به جنگ با ایران را محکوم کرد و با اشاره به هزینه‌های سنگین این درگیری گفت: «آن‌ها صد‌ها میلیارد دلار برای هزینه‌های این جنگ درخواست می‌کنند، در حالی که هم‌زمان مردم آمریکا هر روز با مشکلاتی مثل از دست دادن خدمات درمانی، ناتوانی در پرداخت هزینه مسکن، درمان و مراقبت از کودکان روبه‌رو هستند. هیچ توضیحی درباره اینکه پایان این جنگ چگونه خواهد بود، ارائه نشده است».

هریس در ادامه با اشاره به صحبت‌های ترامپ درباره توافق احتمالی با ایران، گفت: «او حالا درباره یک توافق صحبت می‌کند. این توافق هرچه که باشد، در اصل همان چیزی است که باراک اوباما به آن دست یافت؛ توافقی که ترامپ آمریکا را از آن خارج کرد». 

معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا با اشاره به نظرات برخی افراد که می‌گویند ترامپ برای انحراف افکار عمومی از پرونده اپستین این جنگ را آغاز کرده، گفت: «فکر می‌کنم مهم است که دچار نظریه‌های توطئه نشویم، اما در عین حال باید به حرف‌هایی که مردم می‌زنند گوش دهیم. از یک طرف، این موضوع به نوعی باعث منحرف شدن افکار عمومی از مسائلی شده که ترامپ نمی‌تواند یا نتوانسته مدیریت کند».

هریس در ادامه با اشاره به غیرضروری بودن این جنگ، گفت: «اما از طرف دیگر، این جنگ، جنگی انتخابی است که این رئیس‌جمهور با همراهی اسرائیل وارد آن شد؛ بدون اینکه یک تهدید روشن علیه امنیت ملی آمریکا وجود داشته باشد.»

منبع: گاردین

برچسب ها: کامالا هریس ، دونالد ترامپ ، حمله آمریکا
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