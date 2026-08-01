فرمانده انتظامی خوزستان از به هلاکت رسیدن و دستگیری قاتلان سه پلیس شادگانی در کمتر از۲۴ ساعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید محمود میرفیضی در بیان جزئیات این خبر گفت: ماموران انتظامی شادگان روز پنج شنبه ۸مردادماه با هماهنگی قضایی برای دستگیری دو نفر قاچاقچی سلاح و مهمات، به یکی از مناطق این شهرستان اعزام شدند.

وی افزود :افراد شرور به محض مشاهده ماموران به صورت کاملاً ناجوانمردانه‌ به طرف آنها شلیک که با آتش متقابل پلیس مواجه شدند.

فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به شهادت سه تن از کارکنان پلیس در این درگیری افزود: مأموران با تحقیقات گسترده پلیسی محل اختفا افراد شرور را شناسایی و در یک عملیات منسجم با آتش متقابل یک نفر از قاچاقچیان را به هلاکت رسانده و نفر دوم پس از مجروح شدن دستگیر شد.

 سردار میرفیضی ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت سه پلیس شجاع و جان برکف، تصریح کرد: فرماندهی انتظامی با هرگونه ناامنی و قانون شکنی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در این راه از اهدایِ جان شیرین خود دریغ نخواهد کرد.

برچسب ها: هلاکت قاتل ، پلیس خوزستان
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