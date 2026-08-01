در پی تیراندازی ناجوانمردانه قاچاقچیان مسلح به مأموران پلیس در شادگان، یکی دیگر از ماموران پلیس مجروح این حادثه به نام «علیرضا فتحی» به فیض شهادت نائل آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی خوزستان گفت: شهید علیرضا فتحی که دیروز در مأموریت مقابله با قاچاقچیان مسلح مجروح شده بود، با وجود تلاش کادر درمان، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

پیش‌تر هم شهید مهدی مهدوی‌کیا و شهید سینا سیاه‌نژاد در همین حادثه به شهادت رسیده بودند.

هلاکت و دستگیریِ قاتلان سه پلیسِ شادگانی

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: مأموران با تحقیقات گسترده پلیسی محل اختفا افراد شرور را شناسایی و در یک عملیات منسجم با آتش متقابل یک نفر از قاچاقچیان را به هلاکت رسانده و نفر دوم پس از مجروح شدن دستگیر شد.

برچسب ها: شهادت ، درگیری با قاچاقچیان
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