فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) مدعی شد از زمان ازسرگیری محاصره دریایی ایران، مسیر ۳۰ کشتی را تغییر داده و به حدود ۳۰ شناور اجازه عبور داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریست آمریکا (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که از زمان ازسرگیری محاصره دریایی علیه ایران، مسیر حرکت ۳۰ کشتی را تغییر داده و دو کشتی را نیز از چرخه فعالیت خارج کرده است.

سنتکام همچنین ادعا کرد که با وجود اجرای محاصره دریایی، به حدود ۳۰ کشتی اجازه داده است برای انتقال کمک‌های بشردوستانه از منطقه عبور کنند.

این ادعا‌ها در حالی مطرح می‌شود که آمریکا طی هفته‌های اخیر حضور نظامی خود را در آب‌های منطقه افزایش داده و هم‌زمان، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بر سر امنیت تردد دریایی در خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.

مقام‌های آمریکایی تاکنون جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی‌های تغییر مسیر داده‌شده یا دو شناوری که مدعی از کار انداختن آنها شده‌اند، منتشر نکرده‌اند و این ادعا‌ها نیز تاکنون از سوی منابع مستقل تأیید نشده است.

منبع: مهر

برچسب ها: سنتکام ، تنگه هرمز
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