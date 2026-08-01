باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید مهدی سید صالحی کارشناس فوتبال در گفت و گو باخبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه لیگ ایران پتانسیل ۱۸ تیمی شدن را دارد، اظهار کرد: اگر از لحاظ سخت افزاری، نرم افزاری و ساختاری نگاه کنیم، فوتبالمان در سطحی نیست که ۱۸ تیمی برگزار شود، اما با توجه به شرایط جنگی که اتفاق افتاد و لیگ هم ناتمام باقی ماند، بهترین اتفاق همین بود که ۲ تیم را اضافه کرده و لیگ را ۱۸ تیمی کنند.
او افزود: البته لیگ ۱۸ تیمی باعث میشود که بازیها فشردهتر شود. با این تفاسیر که فوتبالمان در سالهای گذشته کیفیت بالایی نداشته است و طبیعتا ۱۸ تیمی شدن یک مقدار لیگ را فرسایشیتر میکند، اما مهمتر این است که ما بتوانیم کیفیت فوتبالمان را بیشتر کنیم. همچنین ۲ تیم به لیگ اضافه شدند و نفرات بیشتری میتوانند خودشان را نشان بدهند و شرایط فوتبالی ما را بهتر کنند.
سید صالحی درباره اینکه پرسپولیس و استقلال امسال هم خانه به دوش هستند و ورزشگاه ندارند، گفت: این مسئله جدیدی نیست و سالهای گذشته نیز همین اتفاقات رخ داده بود و این ۲ تیم زمین نداشتند و در ورزشگاه شهر قدس بازی میکردند. به طور طبیعی ما از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به جای اینکه رشد کنیم، افول داریم میکنیم. حالا جنگ تحمیلی هم مزید بر علت شد تا شرایط فرق کند. مشکلی که ما داریم این است که اکثر باشگاههای ما زیان ده هستند و متاسفانه فوتبالمان با این وضعیتی که پیش میرود چند صباحی نمیرسد که از حرفهای به آماتور برمی گردیم. به هر حال مسئولان ذیربط باید کاری انجام بدهند تا شرایط فوتبال ما بهتر شود.
کارشناس فوتبال درباره ارزیابی اش از عملکرد تیمها در فصل نقل و انتقالات گفت: نقل و انتقالات مثل هندوانه سربسته است و فقط اسمها جابه جا شدند. به نظرم ما باید منتظر شروع لیگ باشیم تا عملکرد تیمها و بازیکنان را ببینیم و بگوییم کدام تیم در گرفتن بازیکن بهتر عمل کرده است. در حال حاضر اسمها و نفرات جابه جا میشوند و خیلی از بازیکنان بزرگ به تیمهای بزرگ رفتند و نتوانستند عملکرد شایانی داشته باشند. کمااینکه فوتبال ما خالی از چهره و بازیکن تاثیرگذار شده است. به نظرم این موضوع زمانبر است، چون در تیمهای بزرگ، بازیکنان بزرگ باید جابه جا شوند، اما در فوتبالمان به خاطر خالی بودن بازیکنان تاثیرگذار و عدم پرورش بازیکنان جدید باعث شده که شرایط فوتبالمان بالا نباشد. بعد از اینکه چند هفته از لیگ بگذرد در آن صورت میتوانیم بگوییم عملکرد کدام تیم و بازیکن بهتر بوده است.
سید صالحی درباره اینکه قرعه کدام تیمها در فصل جدید را بهتر میداند، گفت: بحث درباره قرعه تیمها نیست بلکه وقتی شما وارد یک تورنمنت میشوید با تمام وجودتان شرکت کنید. اینکه بازیهای لیگ طولانی مدت است و ما نمیتوانیم بگوییم که تیمی از اول خوب شروع میکند تا آخر هم همین روند را ادامه میدهد. ما دیدیم که بعضی از تیمها در نیم فصل قهرمان شدند، اما در آخر فصل نتوانستند قهرمان شوند و تیمهای دیگری قهرمان شدند. مهم این است که مربیان تیمها بتوانند بالانس تیمی خود را نگه دارند و عملکرد صددرصدی خود را بگذارند.
کارشناس فوتبال درباره اینکه رقمهای بالایی در نقل و انتقالات جابه جا میشود و بازیکنان ارزش این ارقام را دارند، گفت:نه، کیفیت بازیکنانمان در آن سطح نیست. متاسفانه مدیریت اشتباه فوتبالمان دارد به سمت و سویی میرود که از فوتبال حرفهای به آماتور برویم. شما باید براساس توانایی و جابه جایی که انجام میدهید باید بازیکن بگیرید و مبلغی که میدهید باید براساس پلن A تا C در نظر بگیرید، اما متاسفانه دلالهایی وسط افتادند که از این «آب گل آلود دارند ماهی میگیرند.» الان فوتبالمان خالی از بازیکن است و به جای اینکه برای نقل و انتقالات هزینههای نجومی کنیم روی به آکادمیهای خود بیاوریم و آکادمیهای خود را از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری حرفهای کنیم و بازیکن پرورش بدهیم و ۲، ۳ سال سختی بکشیم تا فوتبالمان به شکوفایی برسد. اما با این وضعیتی که پولهای سنگین برای بازیکنانی که کیفیت آن چنانی ندارند جابه جا میشود، صدمه میبینیم و مدیریت اشتباه دارد فوتبالمان به قهقرا میرود.
او درباره اینکه در تیمهای فوتبال ما جوانگرایی صورت میگیرد، اظهار کرد: بحث جوانگرایی که ما از آکادمی، بازیکن جوان بیاوریم خیلی کم دارد اتفاق میافتد و در فوتبالمان خالی از بازیکن خوب شدیم به خاطر همین دیدیم که تیم ملی با بازیکنان مسن به جام جهانی رفت. ما به یک خانه تکانی اساسی نیاز داریم که از باشگاه هایمان شروع میشود و باشگاههای ما به جای اینکه هزینه سرسام آور برای جذب یک بازیکن کنند بر روی آکادمی خود هزینه کنند. همچنین بازیکنانی که پرورش یافتند در صورتی که بتوانند اعتماد به نفس پیدا کنند خیلی خوب میتوانند به درد تیمها بخورند. سالهای گذشته دیدیم که استقلال و تیمهای دیگر چقدر بازیکن خارجی آوردند، اما آنها هیچ کارآمدی برای تیمهای خود نداشتند و ما نه در آسیا و نه در لیگ حرفی برای گفتن داشتیم و متاسفانه دارد این اتفاق برای ما میافتد.
سید صالحی درباره اینکه سهمیه خارجی تیمها برای فصل جدید کم شده است، گفت: بله سهمیه خارجی کم شده، اما آیا نظارت بر بازیکنان داخلی مان است؟ برخی از بازیکنان قراردادهای سنگین با کیفیت پایین میبندند، اما هیچ نظارتی وجود ندارد. تا وقتی ما نظارت کافی بر روی قرارداد بازیکنان نداشته باشیم نمیتوانیم بگوییم که بازیکن خارجی نیاوریم. البته همان پولها صرف بازیکنان بی کیفیت میشود. بازیکن خارجی باکیفیت باید به فوتبالمان بیاید تا این رشته ورزشی ارتقا پیدا کند. اینکه ما بیاییم سهمیه خارجی را محدود کنیم و بازیکن داخلی را با دلال و رابطه جابه جا کنیم و مبالغ زیادی هم جابه جا میشود، آیا این موضوع دردی از فوتبالمان را دوا میکند. متاسفانه فوتبال ما دست یکسری از افراد افتاده است که بیشتر به فکر منافع خودشان هستند تا منافع فوتبال کشورمان را در نظر بگیرند.
کارشناس فوتبال درباره اینکه هر ۱۸ تیم لیگ برتری با مربیان داخلی کار میکنند، گفت: بحث الان ما مربی خارجی نیست بلکه ما زیرساخت درستی داریم تا ارز آن چنانی به مربی خارجی بدهیم. ما باید اساس و پایه خود را درست کنیم و هر باشگاهی بیاید به زیرساخت خود توجه کند. به نظرم بهترین راهکار فوتبال ما این است که فدراسیون فوتبال چند سال اجازه ندهد که تیمها بازیکن نگیرند و از آکادمیهای خود بتوانند بازیکن بگیرند و این موضوع باعث میشود که دست دلال کوتاه شود و فوتبالمان درست است که ۲، ۳ سال ضعف پیدا میکند، اما در ادامه تعداد بیشتری بازیکن به تیم ملی میدهیم. الان بازیکن خارجی کم شده است دلالها بازیکن ۵ میلیاردی را ۵۰ میلیارد تومان جابه جا میکنند و دست دلالان برای سواستفاده کردن بیشتر شده است.