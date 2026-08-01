باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مرتضی پورعلی گنجی مدافع فصل گذشته پرسپولیس در حالی در لیست مازاد تارتار قرار گرفته که هنوز طرفین برای فسخ قرارداد به توافق نرسیدند.

این در حالی است، که نماینده قانونی پورعلی‌گنجی طی یکی، 2 روز آینده با مسئولان باشگاه پرسپولیس وارد مذاکره خواهد شد تا وضعیت این بازیکن برای ادامه همکاری یا جدایی از جمع سرخ‌پوشان مشخص شود.

اگر قرارداد این مدافع با پرسپولیس به صورت توافقی فسخ شود، او راهی تیم دیگری خواهد شد تا فوتبالش را در باشگاهی جدید ادامه دهد.

تکلیف نهایی یکی از باتجربه‌ترین مدافعان پرسپولیس پس از برگزاری مذاکرات میان نماینده قانونی این بازیکن و مدیران باشگاه در روزهای آینده مشخص خواهد شد.