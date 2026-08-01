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کارشناس مسائل بین‌الملل: آمریکایی‌ها از نظر راهبردی در باتلاق گرفتار شده‌اند + فیلم

سیمیاری، کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: تغییر مداوم مواضع ترامپ از جنگ زیرساختی تا توافق «ام‌ویو پلاس»، نشان‌دهنده گرفتاری واشنگتن در باتلاق راهبردی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیمیاری کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: آمریکایی‌ها با وجود لشکرکشی و هزینه بسیار بالایی که انجام داده‌اند و با وجود سیگنال‌هایی که رژیم صهیونیستی برای ورود به این جنگ ارسال کرده، به‌صورت راهبردی شکست خورده‌اند و نتوانسته‌اند به اهداف خود دست پیدا کنند.

او افزود: همین امشب نیز می‌بینید که ترامپ دوباره مواضع خود را تغییر می‌دهد و درباره توافق «ام‌ویو پلاس» صحبت می‌کند. اینکه او دائماً نقشه‌ها و اهداف خود را تغییر می‌دهد، یک روز می‌گوید می‌خواهد جنگ زیرساختی انجام دهد، سپس از این اقدام پشیمان می‌شود و روز دیگر دوباره اعلام می‌کند که به دنبال توافق‌نامه پلاس است، نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها از نظر راهبردی در باتلاق گرفتار شده‌اند و از نظر استراتژیکی راهی ندارند.

 

 

 

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