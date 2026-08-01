روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع ناشناس مدعی شد رئیس‌جمهور آمریکا دستور انجام دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران را صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع ناشناس مدعی شد رئیس‌جمهور آمریکا دستور انجام دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران را صادر کرده است.

طبق ادعای این روزنامه، هدف این حملات، «تسلیم کردن» ایران بوده و زمان انجام آن ممکن است تعطیلات آخر هفته (شنبه یا یکشنبه) باشد!

شبکه CBS آمریکا هم گزارش داد که آمریکا در حال بررسی حمله به تاسیسات انرژی ایران مانند نیروگاه‌های برق و پالایشگاه‌هاست. 

به دنبال این گزارش، شاخص نفت خام «وست تگزاس اینترمیدیت» آمریکا به ۸۶ دلار در هر بشکه افزایش یافت و قیمت نفت برنت هم از مرز ۹۰ دلار گذشت.

برچسب ها: حمله آمریکا ، حمله به ایران
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