سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: ۸ نفتکش نفتی سعودی مجبور به تغییر مسیر به سمت دماغه امید نیک شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «یحیی سریع» بامداد شنبه همچنین تأکید کرد نیرو‌های مسلح یمن، عملیات محاصره دشمن سعودی را ادامه خواهند داد و دستشان به کشتی‌های آن هرجا که توان داشته باشند، خواهد رسید.

سریع به مردم یمن اطمینان داد که نیرو‌های مسلح این کشور در رفع محاصره و بازپس‌گیری تمامی حقوقشان از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

یمن پیشتر در پاسخ به محاصره فرودگاه صنعا توسط عربستان و در چارچوب اصل محاصره در برابر محاصره، محاصره دریایی علیه ریاض را اعلام کرد.

به دنبال این اقدام وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه‌ای روز پنجشنبه (۸ مرداد ماه) اعلام کرد این وزارتخانه میزبان نشستی از روسای ستاد کل، نمایندگان کشور‌های برادر و دوست و نمایندگان اتحادیه اروپا در عربستان بود تا در مورد ابتکار کشور برای ایجاد ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی بحث و گفت‌و‌گو کنند.

بر اساس ادعای بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع عربستان، در نتیجه این جلسه، ۱۴ کشور شرکت‌کننده شامل عربستان، کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، دولت مستعفی یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی با صدور بیانیه مشترک، حمایت خود را از طرح ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی اعلام و از اجماع حاصل شده در مورد ترتیبات تاسیس آن استقبال کردند.

در بیانیه وزارت دفاع عربستان ادعا شده است که این ابتکار در چارچوب تلاش‌هایی است که با هدف تقویت امنیت دریایی، حفاظت از گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی و مقابله با تهدیداتی که حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی را هدف قرار می‌دهند، ارائه شد.

منبع: مهر

برچسب ها: یحیی سریع ، نیروهای مسلح یمن
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