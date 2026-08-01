کره شمالی، ناتو را متهم کرد که با گسترش زیرساخت‌های سوخت‌رسانی نظامی در اروپا در حال آماده شدن برای جنگ است.

باشگاه خبرنگاران جوان- کره شمالی در یادداشت که در خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) از «برنامه قابلیت زنجیره تامین سوخت ناتو» که حدود ۱۰ هزار کیلومتر از شبکه سوخت‌رسانی در غرب اروپا را به کشور‌های دیگر در شرق و شمال اروپا متصل می‌کند، انتقاد کرد و گفت که این اقدام نشان می‌دهد که ناتو در حال تبدیل شدن به یک بلوک نظامی تهاجمی‌تر است.

ناتو ادعا کرده که هدف از این برنامه تقویت بازدارندگی و دفاع پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است.

کره شمالی همواره از همکاری نظامی میان آمریکا، کره جنوبی و سایر کشور‌ها از جمله اعضای ناتو انتقاد کرده است.

کره شمالی و روسیه از زمان امضای یک پیمان جامع مشارکت راهبردی در ژوئن ۲۰۲۴ که شامل تعهد دفاعی متقابل است، روابط نظامی خود را عمیق‌تر کرده‌اند.

کره شمالی در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴ هزار نیرو به منطقه کورسک روسیه اعزام کرد تا به نیرو‌های روسی در دفع تهاجم نیرو‌های اوکراینی به این منطقه کمک کنند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همواره از نظامیان کره‌ای حاضر در جنگ اوکراین به عنوان قهرمان یاد و همکاری نظامی بین دو کشور را در عالی‌ترین سطح اعلام کرده است.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنبه گذشته مدعی شد که قرار است ۳۰ هزار نیروی نظامی از سوی کره شمالی به روسیه اعزام شوند.

وی اظهار کرد: روسیه می‌خواهد پذیرای ۳۰ هزار سرباز دیگر از کره شمالی باشد. از ماه ژوئن، مقدمات پذیرش آنها در منطقه ورونژ روسیه در حال انجام است. کره شمالی همچنین در حال آماده‌سازی برای انتقال پرتابگر‌های بیشتر برای موشک‌های بالستیک به روسیه است.

رئیس جمهور اوکراین افزود: این تهدید صرفا علیه اوکراین نیست. روسیه به کره شمالی کمک می‌کند تا یاد بگیرد چگونه جنگ کند، سلاح‌های خود را بهبود بخشد و تجربه جنگی واقعی در استفاده از آنها کسب کند. همه اینها تهدید علیه همه کسانی است که در آسیا در برد موشک‌های کره شمالی قرار دارند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: ناتو ، کره شمالی
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