باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز هماهنگی عملیات انسانی در صنعا اعلام کرد که تردد و عبور و مرور از تنگه راهبردی باب‌المندب همچنان رایگان است.

این مرکز همچنین برنامه‌ریزی برای اعمال عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه باب‌المندب را تکذیب کرد.

به نقل از المیادین، این بیانیه همزمان با آن صورت می‌گیرد که خبرگزاری رویترز نیز اعلام کرد که جنبش انصارالله برنامه‌ریزی برای وضع هرگونه عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه باب‌المندب را نفی و تکذیب کرده است.

یمن پیش‌تر در پاسخ به محاصره فرودگاه صنعا توسط عربستان و در چارچوب اصل محاصره در برابر محاصره، محاصره دریایی علیه ریاض را اعلام کرد.

منبع: ایرنا