فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از انجام ۲ مرحله کشف سوخت قاچاق به میزان بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ لیتر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران انتظامی پاسگاه ولیعصر (عج) شهرستان قاینات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به دو دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند و خودرو‌ها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو‌ها، هزار و ۸۵۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

سرهنگ فولادی بیان کرد: مأموران در این خصوص ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۲ متهم را دستگیر کردند که متهمین دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

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فرمانده انتظامی شهرستان قاینات اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش سده شهرستان قاینات با کسب خبری مبنی بر دپوی سوخت قاچاق در یک منزل واقع در یکی از روستا‌های این شهرستان بلافاصله رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او گفت: مأموران انتظامی بخش سده شهرستان با انجام اقدامات فنی پلیسی محل دپوی سوخت قاچاق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل شناسایی شده، هزار لیتر سوخت قاچاق دپو شده کشف کردند.

سرهنگ فولادی عنوان کرد: مأموران در این رابطه یک متهم را دستگیر کرده که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.