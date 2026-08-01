این روزها خیلی ها با پای پیاده در هوای گرم و سوزان تابستان در مسیر همایش بزرگ اربعین گام نهاده اند جاذبه ای اصلی این مسیر ابا عبدالحسین ( ع) است که سختی راه را بر زوار و خادمان حسینی آسان کرده است.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - سقای عشق بودن، افتخاری است که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.

در مسیر عشق، جرعه‌ای شربت شاید کوچک باشد، اما وقتی به نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تقدیم زائران می‌شود، رنگ و بوی دیگری می‌گیرد.

توزیع شربت در بین زائران اربعین حسینی ( ع ) به همت مواکب گیلانی در مسیر اربعین انجام می شود .‌

گاهی یک استکان چای، فقط چای نیست…

عطر محبت حسین (ع) است که در دستان خادمان جاری می‌شود و خستگی راه را از دل زائران می‌برد.

چای موکب، طعم عشق، اخلاص و خدمت بی‌منت است؛ نذری که با عشق دم می‌شود و با عشق تقدیم می‌شود.

پذیرایی از زائران اربعین حسینی( ع ) با چای ذغالی توسط خادمین موکب خدام الحسین علیه السلام هیئت رزمندگان اسلام رشت در مسیر اربعین انجام می شود.