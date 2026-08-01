داوطلبان چهل و پنجمین آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی پزشکی تا ساعت ۲۴ امروز می‌توانند نسبت به اعتراض خود به این آزمون اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهل و پنجمین آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی پزشکی روز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور به صورت همزمان برگزار شد. داوطلبان می‌توانند کلید اولیه سوالات این آزمون را از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت نمایند.

بر این اساس، همچنین مهلت ارسال اعتراضات داوطلبان فوق به کلید اولیه تا ساعت ۲۴ امروز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵، صرفاً از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد بود. اعتراضاتی که پس از زمان مقرر یا از طریق سایر روش‌های ارتباطی ارسال شوند، مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت.

آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی شامل دو بخش «ارزشیابی درون دانشگاهی» و «آزمون کتبی ارتقاء کشوری» است. «ارزشیابی درون دانشگاهی» با ۱۵۰ نمره، توسط گروه‌های آموزشی و با تأیید دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل دستیار، در سه حیطه «صلاحیت»، «عملکرد» و «رفتار حرفه‌ای» انجام می‌شود.

«آزمون کتبی ارتقاء کشوری» نیز دارای ۱۵۰ نمره است و تحت نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در دانشگاه‌های مجری برنامه‌های دستیاری برگزار می‌شود؛ بنابراین مجموع نمره ارتقای دستیار در هر سال ۳۰۰ نمره است. شرط قبولی در ارزشیابی درون‌دانشگاهی، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره در هر یک از سه حیطه صلاحیت، عملکرد و رفتار حرفه‌ای است و «آزمون کتبی ارتقاء کشوری» میانگین نمره ۲۰ درصد شرکت‌کنندگان برتر هر رشته در هر کلان‌منطقه نیز به‌عنوان ملاک مقایسه تعیین می‌شود.

شرکت در آزمون‌های کتبی سراسری سالانه نیز منوط به قبولی در ارزشیابی درون‌دانشگاهی است. رسیدگی به اعتراضات مربوط به ارزشیابی درون‌دانشگاهی بر عهده کمیته‌ای متشکل از معاون آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی، مدیر گروه مربوطه و یک نفر از اعضای هیأت علمی به انتخاب گروه مربوطه است.

نمرات ارزشیابی درون‌دانشگاهی پس از طی مراحل رسیدگی به اعتراضات و اعلام به معاونت آموزشی دانشکده، به هیچ عنوان قابل تغییر نخواهد بود.

آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی یکی از ارکان نظام ارزشیابی آموزش تخصصی پزشکی کشور است که با هدف سنجش میزان دستیابی دستیاران به دانش، مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد انتظار در طول دوره آموزش تخصصی برگزار می‌شود و در کنار ارزیابی‌های درون‌دانشگاهی، در فرآیند ارتقای سالانه دستیاران به سال بالاتر نقش دارد. هماهنگی و امور اجرایی آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی با محوریت مرکز سنجش آموزش پزشکی و ۱۰ کلان‌منطقه منتخب، انجام می‌شود.

چهل و پنجمین آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی با مشارکت بیش از ۹۶ درصدی برگزار شد. ۱۰ هزار و ۸۱۷ دستیار تخصصی پزشکی در ۲۹ رشته امتحانی و ۴۶ حوزه سراسر کشور به رقابت پرداختند.

برچسب ها: آزمون ارتقا ، دستیاران پزشکی
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