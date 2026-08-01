باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در شرایطی که کشور ششمين سال متوالی خشکسالی را پشت سر می‌گذارد و کاهش بارندگی‌ها، افت منابع آب زیرزمینی و افزایش مصرف، تأمین پایدار آب را با چالش مواجه کرده است، مدیریت مصرف بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت ملی تبدیل شده است.

کارشناسان معتقدند در کنار اجرای طرح‌های تأمین آب، کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از شرایط کم‌آبی داشته باشد. در همین راستا، استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب به عنوان یکی از راهکار‌های کم‌هزینه و اثربخش، در دستور کار شرکت‌های آب و فاضلاب قرار گرفته است. استان تهران نیز با توجه به جمعیت بالا و محدودیت منابع آبی، اجرای این برنامه را با سرعت بیشتری دنبال می‌کند.

در همین راستا علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: استفاده از ادوات کاهنده مصرف آب به عنوان یکی از راهکار‌های مؤثر در مدیریت مصرف، با جدیت در استان تهران در حال اجراست و با توجه به اثربخشی مطلوب این تجهیزات، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای توسعه استفاده از آنها انجام شده است.

او افزود: سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار واحد ادوات کاهنده مصرف آب در استان تهران نصب شد و امسال نیز تا پایان چهار ماه نخست سال، بیش از ۳۰۰ هزار واحد از این تجهیزات نصب شده است که این میزان، از عملکرد سال گذشته نیز فراتر رفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به حمایت دستگاه‌های نظارتی و استاندار تهران از اجرای این طرح، اظهار کرد: بر اساس هدف‌گذاری انجام‌شده، تمامی دستگاه‌های اجرایی و دولتی، مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز عمومی در زمره جامعه هدف این طرح قرار دارند و فرآیند نصب ادوات کاهنده در این مراکز در حال انجام است.

جزءقاسمی ادامه داد: در قالب اجرای طرح محله‌محور، با محوریت هر مسجد در محلات، نصب ادوات کاهنده آغاز شده و تعدادی از مساجد به صورت پایلوت به این تجهیزات مجهز شده‌اند. همچنین با اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، تلاش می‌شود این طرح به سایر نقاط محلات نیز گسترش یابد.

او خاطرنشان کرد: به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است که نسبت به نصب ادوات کاهنده اقدام کنند و این روند در حال اجراست. همچنین بر اساس تفاهم انجام‌شده با سازمان صدا و سیما، نصب این تجهیزات در ساختمان‌های این سازمان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

پیش از این نیز عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به شیوه دریافت خدمات نصب کاهنده‌ها در تهران گفته بود: شهروندان به‌ویژه در تهران اگر بخواهند از کاهنده‌ها استفاده کنند، کافی است با شماره تلفن ۱۲۲ تماس بگیرند. یکی از گزینه‌ها مربوط به درخواست نصب کاهنده است که از این طریق می‌توانند سفارش خود را ثبت کنند. همکاران ما در محل حاضر می‌شوند و نسبت به نصب اقدام می‌کنند.

بزرگ‌زاده ادامه داد: هزینه نصب این تجهیزات به‌صورت اقساطی و از طریق قبوض آب‌بها کسر می‌شود و در واقع میزان کاهش مصرف آب، بازپرداخت هزینه نصب را پوشش خواهد داد.

بسیاری از کارشناسان حوزه آب معتقدند نصب ادوات کاهنده مصرف، یکی از سریع‌ترین و اقتصادی‌ترین روش‌ها برای کاهش مصرف آب شرب در بخش خانگی و اداری است. این تجهیزات بدون ایجاد تغییر در کیفیت استفاده از آب، با کنترل میزان خروجی، مصرف را به شکل محسوسی کاهش می‌دهند و در صورت فراگیر شدن، می‌توانند بخش قابل توجهی از تقاضای آب در کلان‌شهر‌ها را مدیریت کنند. با این حال، موفقیت این طرح تنها به نصب تجهیزات محدود نمی‌شود و تداوم فرهنگ‌سازی، آموزش شهروندان، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها، از عوامل اصلی دستیابی به نتایج پایدار در مدیریت مصرف آب به شمار می‌رود.

در نهایت گفتنی است، با توجه به تشدید تنش آبی و محدودیت منابع آب، توسعه استفاده از ادوات کاهنده مصرف در کنار فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی، می‌تواند یکی از مؤثرترین راهکار‌های مدیریت تقاضای آب باشد. اجرای گسترده این طرح در استان تهران، در صورت همراهی دستگاه‌ها و شهروندان، گامی مهم در جهت حفظ منابع آبی و تأمین پایدار آب برای سال‌های آینده خواهد بود.