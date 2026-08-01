جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محور‌های منتهی به تهران و محور حمیل – سرابله – ایلام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محور‌های منتهی به تهران و محور حمیل – سرابله – ایلام خبر داد و گفت سایر محور‌های شمالی و اغلب مسیر‌های منتهی به مرز‌های اربعینی با تردد روان همراه هستند.

سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک، محور شهریار – تهران در برخی مقاطع و همچنین آزادراه ساوه – تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا فیروزبهرام ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و همچنین آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان جریان دارد و محور‌های شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های منتهی به مرز‌های اربعینی گفت: در محور حمیل – سرابله – ایلام و محدوده تونل آزادی تردد سنگین است، اما در محور‌های ایلام – مرز مهران، بستان – مرز چذابه، پیرانشهر – مرز تمرچین، خرمشهر – مرز شلمچه، قصرشیرین – مرز خسروی و مریوان – مرز باشماق تردد به‌صورت روان انجام می‌شود.

سرهنگ محبی همچنین از انسداد یکی از محور‌های شریانی کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس – لار در محدوده کلمت‌علی مسدود است و تردد خودرو‌ها از مسیر جایگزین کهورستان – منبع آب – بندرعباس انجام می‌شود.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: پلیس راهور ، وضعیت جاده ها
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