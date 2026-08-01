رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین درمحدوده این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ پیمان کرمی  اظهار کرد: اکنون ترافیک در خط جنوبی آزادراه قزوین - کرج حدفاصل ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و در آزادراه کرج - تهران از محدوده پل فردیس تا کلاک و در ادامه در محدوده گرمدره کرج سنگین است.

وی اضافه کرد: همچنین ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج - قزوین محدوده پل حصارک پرحجم گزارش شده است.

کرمی از رانندگان خواست ضمن تنظیم ساعت سفر و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از عجله و شتاب پرهیز کنند.

وی به فعالیت سامانه‌های ثبت میانگین سرعت در محورهای آزادراهی استان البرز پرداخت و گفت: این سامانه‌ها با بهره‌گیری از فناوری هوشمند، سرعت خودروها را در فواصل مختلف مسیر محاسبه می‌کنند و از رانندگان انتظار می‌رود با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی تردد سهیم باشند.

رییس پلیس راه البرز گفت: مهمترین گام برای پیشگیری از حوادث رانندگی در جاده های پرترافیک و حادثه ساز احتیاط است که رانندگان می توانند برای دفع خطر از خود و دیگران آن را در نگاه نخست قرار دهند.

استان البرز با داشتن یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه ، بزرگراه ، راه اصلی و فرعی، ۱۸ درصد ترافیک جاده ای کشور را به خود اختصاص داده است.

برچسب ها: پلیس راه ، ترافیک
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