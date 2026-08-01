باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرسول مکراننژاد، گفت: در پی وقوع یک فقره آدمربایی از یکی از استانهای مجاور و با توجه به اطلاعات بهدستآمده مبنی بر نگهداری گروگان در روستاهای هممرز با شهرستان جازموریان، رسیدگی به این پرونده بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با پیگیریهای انجامشده، بهرهگیری از ظرفیت مصلحین حوزه قضایی و همچنین همکاری یگان تکاوری این شهرستان، گروگان از چنگ آدمربایان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.
رئیس حوزه قضایی جازموریان با اشاره به هماهنگی و تعامل صورتگرفته میان دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی، این اقدام را نتیجه اشراف اطلاعاتی، پیگیری مستمر و اقدام بهموقع دستگاههای مسئول دانست.
منبع: دادگستری