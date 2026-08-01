رئیس حوزه قضایی شهرستان جازموریان از پایان موفقیت‌آمیز یک پرونده آدم‌ربایی و آزادی گروگان پس از حدود یک ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرسول مکران‌نژاد، گفت: در پی وقوع یک فقره آدم‌ربایی از یکی از استان‌های مجاور و با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده مبنی بر نگهداری گروگان در روستا‌های هم‌مرز با شهرستان جازموریان، رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
 
وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، بهره‌گیری از ظرفیت مصلحین حوزه قضایی و همچنین همکاری یگان تکاوری این شهرستان، گروگان از چنگ آدم‌ربایان آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.
 
رئیس حوزه قضایی جازموریان با اشاره به هماهنگی و تعامل صورت‌گرفته میان دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی، این اقدام را نتیجه اشراف اطلاعاتی، پیگیری مستمر و اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول دانست.

منبع: دادگستری
برچسب ها: آدم ربایی ، جازموریان
خبرهای مرتبط
پیمانکار فاقد صلاحیت عامل اصلی مشکلات پروژه ۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن
ضرب‌الاجل ۳ ماهه دادگستری برای احیای کارخانه ورشکسته کرمان
«شوق زندگیِ» کرمان تا یک ماه آینده میزبان کودکان آسیب‌پذیر می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
باید از نگاه مناسبتی به مسائل فرهنگی عبور کنیم
حمایت کمیته امداد استان کرمان از بیش از ۶ هزار مادر باردار و شیرده
توقیف کامیون به رانندگی یک دختر جوان فاقد گواهینامه
پایان یک آدم‌ربایی در جازموریان؛ آزادی گروگان پس از یک ماه