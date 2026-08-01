باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) بامداد روز شنبه اعلام کرد که یک نفتکش در سواحل عمان مورد اصابت پرتابهای ناشناس قرار گرفته که به موتورخانه آن آسیب رسانده و کشتی را از کنترل خارج کرده است.
UKMTO در یک اخطار هشداردهنده اعلام کرد که گزارشی از افسر امنیتی شرکت صاحبکشتی دریافت کرده است که بر اساس آن، این حادثه در حدود ۱۱ مایل دریایی شمالشرقی لیما در عمان رخ داده است.
این آژانس افزود که پرتابه به موتورخانه آسیب رسانده، در حالی که گارد ساحلی منطقه مطلع شده و مقامات در حال انجام تحقیقات هستند.
UKMTO اعلام کرد که تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا اثرات زیستمحیطی ارائه نشده است.
پرچم کشتی هدفگذاریشده همچنان نامشخص باقی مانده است.
این حادثه در حالی رخ میدهد که تنشهای امنیتی در اطراف تنگه هرمز به دنبال درگیری نظامی بین آمریکا و ایران تشدید شده است.
منبع: آناتولی