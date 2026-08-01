باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - علی ملکلی، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح تکنیکالی وضعیت بازار گفت: شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با ثبات نسبی فوق خطوط "تنکانسن و کیجونسن" و ثبت بازدهی مثبت بیش از ۳ درصدی، از تراز ۴،۹۰۰،۰۰۰ واحد گذر کرد و در محدوده ۵،۰۷۵،۰۰۰ واحد تثبیت شد.
او افزود: بررسی فنی نمودار روزانه بر اساس سیستم ایچیموکو نشان میدهد که قیمت بالاتر از اجزای اصلی خود در حال معامله است. با این حال، فاصله گرفتن کندلها از خط کیجونسن و همچنین اتکا بر ابر کوموی صعودی (سبز) در محدوده پیشرو، سناریوی کاهش شتاب صعودی و وارد شدن بازار به فاز تنفس یا نوسان افقی را تقویت میکند.
در ادامه این تحلیلگر بازار سهام اظهار کرد: در سناریوی اصلاحی، اولین ناحیه حمایت کوتاهمدت در محدوده ۴،۹۷۰،۰۰۰ تا ۵،۰۳۰،۰۰۰ واحد قرار دارد. همچنین محدوده کلیدی ۴،۵۰۰،۰۰۰ واحد که منطبق بر لبه پایینی ابر کومو و سقف حمایتی سابق است، بهعنوان مستحکمترین سطح حمایتی ساختاری شاخص شناخته میشود.
علی ملکلی در ادامه تحلیل وضعیت شاخص هموزن افزود: نماگر هموزن که تصویر شفافتری از وضعیت کلیت بازار و شرکتهای کوچک و متوسط ارائه میدهد، در ادامه مسیر صعودی خود عملکرد بهمراتب مطلوبتری نسبت به شاخص کل ثبت کرد. این شاخص هفته گذشته را از تراز ۱،۳۷۰،۰۰۰ واحد آغاز کرد و با جهشی ۴.۶ درصدی، به سقف تاریخی/جدید ۱،۴۳۲،۸۰۸ واحد دست یافت.
او افزود: بررسی ساختار کندلها و پرایس اکشن در نمودار روزانه نشان میدهد که شاخص هموزن پس از شکست موفق سقف قبلی در محدوده ۱،۳۶۵،۰۰۰ واحد (که اکنون نقش حمایت کوتاهمدت و معتبر را ایفا میکند)، وارد فاز کشف قیمت شده و شتاب صعودی بالایی دارد.
او گفت: با توجه به این آرایش تکنیکال، در صورت بروز هرگونه اصلاح منطقی یا تثبیت سود در روزهای آتی، محدوده ۱،۳۶۵،۰۰۰ تا ۱،۳۸۰،۰۰۰ واحد نخستین سپر حمایتی شاخص هموزن خواهد بود و سطح استراتژیک و کلیدی ۱،۳۰۰،۰۰۰ واحد به عنوان حمایت مستحکم میانمدت عمل خواهد کرد.
*شایان ذکر است دیدگاههای فوق صرفا تکنیکال بوده و عوامل و اخبار زیادی مانند مناسبات سیاسی و تصمیمات اقتصادی، میتواند بر روند این شاخصها تاثیر بگذارد.*